Біатлоністка залишилася без зубів під час гонки (відео)
Неприємний інцидент стався з австрійською спортсменкою
У неділю, 19 жовтня, у Мюнхені (Німеччина) завершився жіночий суперспринт у рамках фестивалю з літнього біатлону Loop One. На жаль, без інцидентів не обійшлося.
Австрійська біатлоністка Лара Вагнер після зіткнення із суперницею втратила передні зуби. Про це повідомив коментатор Андрій Сухецький на своєму телеграм-каналі.
Вагнер і норвежка Каролін Кноттен не поділили трасу через плутанину під час заходу на штрафне коло. У результаті Кноттен збила австрійку, а та полетіла у рекламний щит. Лара зуміла піднятися і навіть фінішувати, щоправда, показавши останній результат. У пряму трансляцію гонки потрапив кадр, на якому видно, що Вагнер втратила передні зуби.
Додамо, що перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, яка повернулася після пропуску минулого сезону. У чоловіків тріумфував француз Ерік Перро.
