Біатлоністка залишилася без зубів під час гонки (відео)

Неприємний інцидент стався з австрійською спортсменкою

У неділю, 19 жовтня, у Мюнхені (Німеччина) завершився жіночий суперспринт у рамках фестивалю з літнього біатлону Loop One. На жаль, без інцидентів не обійшлося.

Що потрібно знати

У Мюнхені відбулися комерційні перегони з літнього біатлону

Під час жіночого суперспринту постраждала Лара Вагнер

Спортсменка залишилася без передніх зубів після зіткнення із суперницею

Австрійська біатлоністка Лара Вагнер після зіткнення із суперницею втратила передні зуби. Про це повідомив коментатор Андрій Сухецький на своєму телеграм-каналі.

Вагнер і норвежка Каролін Кноттен не поділили трасу через плутанину під час заходу на штрафне коло. У результаті Кноттен збила австрійку, а та полетіла у рекламний щит. Лара зуміла піднятися і навіть фінішувати, щоправда, показавши останній результат. У пряму трансляцію гонки потрапив кадр, на якому видно, що Вагнер втратила передні зуби.

Лара Вагнер втратила зуби

Додамо, що перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, яка повернулася після пропуску минулого сезону. У чоловіків тріумфував француз Ерік Перро.

