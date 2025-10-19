Рус

Біатлоністка залишилася без зубів під час гонки (відео)

Михайло Корнілов
Лара Вагнер, попри травму, змогла фінішувати Новина оновлена 19 жовтня 2025, 19:54
Лара Вагнер, попри травму, змогла фінішувати. Фото instagram.com/lara__wagner

Неприємний інцидент стався з австрійською спортсменкою

У неділю, 19 жовтня, у Мюнхені (Німеччина) завершився жіночий суперспринт у рамках фестивалю з літнього біатлону Loop One. На жаль, без інцидентів не обійшлося.

Що потрібно знати

  • У Мюнхені відбулися комерційні перегони з літнього біатлону
  • Під час жіночого суперспринту постраждала Лара Вагнер
  • Спортсменка залишилася без передніх зубів після зіткнення із суперницею

Австрійська біатлоністка Лара Вагнер після зіткнення із суперницею втратила передні зуби. Про це повідомив коментатор Андрій Сухецький на своєму телеграм-каналі.

Вагнер і норвежка Каролін Кноттен не поділили трасу через плутанину під час заходу на штрафне коло. У результаті Кноттен збила австрійку, а та полетіла у рекламний щит. Лара зуміла піднятися і навіть фінішувати, щоправда, показавши останній результат. У пряму трансляцію гонки потрапив кадр, на якому видно, що Вагнер втратила передні зуби.

Лара Вагнер втратила зуби
Лара Вагнер втратила зуби

Додамо, що перемогу в гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, яка повернулася після пропуску минулого сезону. У чоловіків тріумфував француз Ерік Перро.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов накинувся на олімпійського чемпіона у цьому ж виді спорту Себастьяна Самуельссона. Напередодні швед обурився відновленням прав та привілеїв паралімпійських комітетів Росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ).

