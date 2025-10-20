"Перемога України" викликала переполох у Держдумі

Заява українського спортивного чиновника наробила галасу в Росії

Депутат Державної думи, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова прокоментувала гучну заяву голови національного олімпійського комітету (НОК) України, олімпійського чемпіона (командна шабля) Вадима Гутцайта. Напередодні функціонер назвав "нейтральний статус" РФ на найближчих Іграх-2026 перемогою України.

Що потрібно знати:

Гутцайт назвав нейтральний статус РФ на Олімпіаді-2026 "перемогою України"

Журова вважає, що НОК України не має жодного відношення до цього рішення президента МОК Керсті Ковентрі

Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru.

А до чого тут нейтральний статус наших спортсменів та перемога України? Жодна це не перемога України. Це стандартне рішення МОК, оскільки поки що не відновлено в правах Олімпійський комітет Росії. Прапору та гімну ми не маємо саме з цієї причини, а не тому, що українці щось шепочуть Ковентрі. Їм тільки здається, що вони впливають на Ковентрі. Президент МОК не ухвалює рішення одноосібно, рішення в МОК ухвалюються колегіально. І далеко не факт, що наші спортсмени не матимуть національного прапора на Олімпіаді в Італії. Все може змінитися. Світлана Журова

Напередодні Гутцайт заявив про перемогу України на спортивному фронті, хоча ще у вересні 2025 року Ковентрі озвучувала цей сценарій.

Під час моєї зустрічі у Міжнародному олімпійському комітеті з новим президентом організації Кірсті Ковентрі вони нас запевнили і потім на виконкомі ухвалили рішення, що на зимовій Олімпіаді-2026 у РФ та РБ не буде прапорів. Це теж перемога України і за це їм дякую. Вадим Гутцайт

Нагадаємо, У МОК вирішили допустити РФ до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ імовірно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.