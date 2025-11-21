Рус

Вагітна дружина Реброва оголилася для фото

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій та Анна Реброви Новина оновлена 21 листопада 2025, 12:17
Сергій та Анна Реброви. Фото instagram.com/annarebrova31

Дівчина провела тематичну фотосесію перед тим, як знову стати мамою

Анна Реброва, дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, чекає на дитину. Жінка зробила фотосесію, оголивши животик.

Що потрібно знати:

  • Анна Реброва чекає на сина
  • Дружина легенди українського футболу зробила вагітну фотосесію
  • У мережі із захопленням зустріли знімки

Відповідні знімки Реброва опублікувала в Instagram. На фото дружина легенди українського футболу позувала в обтислій сукні, а також в помаранчевому бікіні.

На фото 32 тижні та ще 9 попереду до зустрічі з нашим синочком.

Анна Реброва

Анна Реброва в обтислій сукні
Анна Реброва в обтислій сукні
Анна Реброва чекає на 3-го сина
Анна Реброва чекає на 3-го сина
Анна Реброва поділилася вагітною фотосесією
Анна Реброва поділилася вагітною фотосесією
Вагітна Анна Реброва
Вагітна Анна Реброва
Анна Реброва оголила вагітний животик
Анна Реброва оголила вагітний животик
Анна Реброва на прогулянці із собакою
Анна Реброва на прогулянці із собакою
Вагітна Ганна Реброва у бікіні
Вагітна Ганна Реброва у бікіні
Вагітна Ганна Реброва із собачкою
Вагітна Ганна Реброва із собачкою
Вагітна Анна Реброва
Вагітна Анна Реброва
Анна Реброва
Анна Реброва

Користувачі із захопленням сприйняли знімки. "Ви прекрасні", "Ти як подих свіжого повітря", "Дуже красива", "Неймовірна красуня", "Дуже ніжна", — пишуть у мережі.

Анна — друга дружина Реброва. Пара одружилася у 2016 році. У тому ж році вона народила сина Олександра, а за два роки — сина Микиту.

Анна Реброва із синами
Анна Реброва із синами

Ребров також має сина Дмитра від першого шлюбу.

Дмитро Ребров
Дмитро Ребров

Нагадаємо, Ребров вивів збірну України у плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу. При цьому наша команда показала неоднозначні результати на груповому етапі кваліфікації. У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0).

Теги:
#Футбол #Збірна України #Сергій Ребров