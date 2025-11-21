Вагітна дружина Реброва оголилася для фото
Дівчина провела тематичну фотосесію перед тим, як знову стати мамою
Анна Реброва, дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, чекає на дитину. Жінка зробила фотосесію, оголивши животик.
Відповідні знімки Реброва опублікувала в Instagram. На фото дружина легенди українського футболу позувала в обтислій сукні, а також в помаранчевому бікіні.
На фото 32 тижні та ще 9 попереду до зустрічі з нашим синочком.
Користувачі із захопленням сприйняли знімки. "Ви прекрасні", "Ти як подих свіжого повітря", "Дуже красива", "Неймовірна красуня", "Дуже ніжна", — пишуть у мережі.
Анна — друга дружина Реброва. Пара одружилася у 2016 році. У тому ж році вона народила сина Олександра, а за два роки — сина Микиту.
Ребров також має сина Дмитра від першого шлюбу.
Нагадаємо, Ребров вивів збірну України у плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу. При цьому наша команда показала неоднозначні результати на груповому етапі кваліфікації. У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0).