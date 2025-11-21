Беременная жена Реброва оголилась для фото

Девушка провела тематическую фотосессию перед тем, как вновь стать мамой

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, ожидает ребенка. Женщина сделала фотосессию, обнажив животик.

Что нужно знать:

Анна Реброва ждет сына

Жена легенды украинского футбола сделала беременную фотосессию

В сети с восторгом встретили снимки

Соответствующие снимки Реброва опубликовала в Instagram. На фото супруга легенды украинсокго футбола позировала в обтягивающем платье, а также в оранжевом бикини.

На фото 32 недели и еще 9 впереди до встречи с нашим сынишкой. Анна Реброва

Пользователи с восторгом восприняли снимки. "Вы прекрасны", "Ты как дыхание свежего воздуха", "Очень красивая", "Невероятная красавица", "Очень нежная", — пишут в сети.

Анна — вторая жена Реброва. Пара женилась в 2016 году. В том же году она родила сына Александра, а через два года — сына Никиту.

У Реброва также есть сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, Ребров вывел сборную Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу. При этом наша команда показала неоднозначные результаты на групповом этапе квалификации. В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4), после чего победили исландцев (2:0).