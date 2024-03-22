"Головне — любов до життя": легенді українського тенісу виповнилося 100 років

Спортсмен змушений відзначати ювілей не на батьківщині через війну

У п’ятницю, 22 березня, знаменитому українському тенісисту Леоніду Яковичу Станіславському виповнилося 100 років. Минулого року він взяв участь у матчі за Україну, який проходив у рамках Australian Open-2023.

Ювілей застав Станіславського у Туреччині, де спортсмен-ветеран відвідав світову першість ITF. Організатори привітали українця зі сторіччям, передає БТУ.

Леонід Якович народився у Харкові 22 березня 1924 року та понад 60 років свого життя віддав тенісу. Станіславський, який являється чинним тенісистом, є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найстарший гравець, який бере участь у змаганнях. А у 2017 році він був включений до книги рекордів України як "тенісист найповажнішого віку".

"Головне — любов до життя. Я люблю життя! А життя для мене — це теніс. А секрет... Нормальний спосіб життя, нормальне харчування. Ні з ким не сваритися, займатися спортом, робити ранкову гімнастику", — розкрив секрет свого довголіття Станіславський.

Через постійні удари РФ по Харкову Леонід Якович на цей час живе та тренується у Литві. 100-річний тенісист поки що не збирається прощатися з великим спортом.

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк дійшла до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США). Там Марта нагадала світові про війну в Україні.