Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція боїв андеркарда (відео)

Пряма відеотрансляція розігрівальних боїв шоу

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У суботу, 29 серпня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному бою британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) битиметься з хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) за вакантний титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF.

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція розігрівальних боїв шоу від YouTube-каналу DAZN. Початок шоу о 18:00 за київським часом. Слідкувати за вечором боксу в Лондоні можна у статті: "Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція вечора боксу".

Онлайн-трансляція боїв андеркарда шоу Ітаума — Хргович (оновлюється)

Тоні Кертіс (13-1, 3 KO) — Імад Насіб (8-0, 2 КО) — рейтинговий бій у другій найлегшій вазі (до 52,163 кг)

Арбнор Джашарі (9-0, 3 КО) — Нуман Хуссейн (8-1-2, 1 КО) — рейтинговий бій у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг)

Френкі Вуд (4-0, 1 КО) — Каллум Лі (8-0, 1 КО) — рейтинговий бій у напівлегкій вазі (до 57,153 кг)

Сем Кінг (6-0-1, 1 КО) — Джек Суоллоу (4-12-1, 1 КО) — рейтинговий бій у середній вазі (до 72,574 кг)

Зайн Ахмед (2-0, 0 КО) — Ліам Фітцморіс (0-18) — рейтинговий бій у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг)

Хассан Ішак (3-0, 3 КО) — Енцо Бахіано Муньос (4-16-4, 2 КО) — рейтинговий бій у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Ітаума — Хргович, а також ділився прогнозом на це протистояння. Поєдинок орієнтовно розпочнеться ближче до півночі.

Додамо, що в основному карді шоу виступить українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО), який спробує зупинити місцеву зірку Сема Ноукса (18-1, 16 КО). Українець повертається на ринг після тяжкої поразки. Слідкувати за цим поєдинком можна у матеріалі: "Берінчик — Ноукс: онлайн-трансляція бою".