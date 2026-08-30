Берінчик програв великий бій, але здивував образом під час виходу на ринг (відео)

Денис гідно виглядав на рингу проти молодшого боксера

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У суботу, 29 серпня, українець Денис Берінчик (19-2, 9 КО) провів рейтинговий бій проти британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО). Поєдинок відбувся в рамках великого вечора боксу в Лондоні Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) — Філіп Хргович (20-1, 15 КО).

Бій завершився перемогою Ноукса рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф". Переглянути результати та відео боїв на вечорі боксу в Лондоні можна у статті: "Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція вечора боксу".

38-річний Денис був легким на ногах з перших секунд, однак тактика другого номера не спрацювала. Берінчик намагався вирвати перемогу у "чемпіонських" раундах, проте цього не вистачило, щоб перемогти суперника на записках суддів. Підсумковий рахунок — 100-90, 99-91, 98-92 на користь Ноукса. Таким чином, 29-річний Сем став володарем другорядного титулу WBO International у легкій вазі.

Повний відеоогляд поєдинку Берінчик — Ноукс буде доступний тут пізніше.

Цікаво, що Берінчик вийшов на ринг в образі оператора fpv-дрона.

Denys Berinchyk makes his way into the ring🔥#MosesHrgovic | Now | The O2, London | DAZN pic.twitter.com/n0DgD2AJSn — Queensberry Promotions (@Queensberry) August 29, 2026

Нагадаємо, Берінчик повернувся на ринг після поразки у чемпіонському поєдинку та подальших операцій на плечі. 14 лютого 2026 року колишній "український отаман" програв нокаутом Кейшону Девісу. На кону стояв титул WBO у легкій вазі.

На сайті "Телеграф" доступні відео розігрівальних поєдинків шоу Ітаума — Хргович. Організатори безкоштовно показали одразу 7 боїв.