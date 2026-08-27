Пряма трансляція шоу боксу у Британії

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У суботу, 29 серпня, на Арені O2 у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному бою британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) битиметься з хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу. Початок вечора боксу о 18:00 за київським часом.

Ітаума — Хргович: онлайн-трансляція вечора боксу (оновлюється)

Пряма відеотрансляція розігрівальних боїв на шоу Ітаума — Хргович

Що на кону

Український чемпіон Олександр Усик звільнив основні титули у гевівейті, дозволивши перспективним бійцям боротися за титул чемпіона. За один з таких поясів, IBF (Міжнародна боксерська федерація), битимуться Мозес і Філіп.

Де дивитись шоу Ітаума — Хргович

Вечір боксу в Лондоні Ітаума – Хргович покаже медіаплатформу DAZN, яка є офіційним світовим транслятором шоу. Вартість перегляду в Україні складає 887 грн.

Додамо, що в одному з головних боїв шоу на ринг вийдуть легковаговики — українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) та британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО). Цей поєдинок разом з іншими боями основного карда також будуть доступні для перегляду на сервісі Megogo. Шоу можна подивитися за підписками MEGOPACK, "Спорт" та "Оптимальна", а також MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість перегляду на цей момент складає від 49 грн/7 днів.

Трансляція на DAZN стартує о 18:00 за київським часом, а на Megogo — о 20:15.

Прогноз букмекерів

Фахівці віддають перевагу Ітаумі у бою проти Хрговича. Vbet на перемогу 21-річного британця дає коефіцієнт 1,09 проти 6,15 за 34-річного хорвата.

Коефіцієнти на перемогу Ітауми та Хрговича

38-річний Берінчик є безнадійним аутсайдером поєдинку. Аналітики vbet пропонують зробити ставку на перемогу українця з коефіцієнтом 6,00. Разом з тим успіх 29-річного британця дуже ймовірний — коефіцієнт 1,095.

Коефіцієнти на перемогу Ноукса та Берінчика

Усі бої вечора

Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) — Філіп Хргович (20-1, 15 KO) — титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Денис Берінчик (19-1, 9 KO) — Сем Ноукс (18-1, 16 KO) — рейтинговий бій у легкій вазі (до 61,235 кг)

Костянтин Урсу (15-0, 6 KO) — Бен Вон (12-2, 4 КО) — титули чемпіона Британії та Британської Співдружності у напівсередній вазі (до 66,7 кг)

Елойс Юмбі (11-1, 9 KO) — Майк Перес (32-3-1, 22 KO) — рейтинговий бій у 1-й важкій вазі (до 90,718 кг)

Нельсон Хіса (24-0, 22 KO) — Томас Нармо (14-0, 14 КО) — титул чемпіона за версією WBO Global у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Гуїдо Віанелло (14-3-1, 12 KO) — Мозес Джоллі (12-0, 8 КО) — рейтинговий бій у суперважкій вазі (понад 90,7 кг)

Тоні Кертіс (13-1, 3 KO) — Імад Насіб (8-0, 2 КО) — рейтинговий бій у другій найлегшій вазі (до 52,163 кг)

Арбнор Джашарі (9-0, 3 КО) — Нуман Хуссейн (8-1-2, 1 КО) — рейтинговий бій у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг)

Френкі Вуд (4-0, 1 КО) — Каллум Лі (8-0, 1 КО) — рейтинговий бій у напівлегкій вазі (до 57,153 кг)

Сем Кінг (6-0-1, 1 КО) — Джек Суоллоу (4-12-1, 1 КО) — рейтинговий бій у середній вазі (до 72,574 кг)

Зайн Ахмед (2-0, 0 КО) — Ліам Фітцморіс (0-18) — рейтинговий бій у другій легшій вазі (до 55,225 кг)

Хассан Ішак (3-0, 3 КО) — Енцо Бахіано Муньос (4-16-4, 2 КО) — рейтинговий бій у другій легшій вазі (до 55,225 кг)

Кард шоу Ітаума — Хргович/Фото: boxrec.com

Останні бої

Ітаума підходить до чемпіонського бою без поразок. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував американця Джермейна Франкліна.

Хргович, своєю чергою, має у своєму послужному списку лише одну поразку (від Даніеля Дюбуа). В останньому бою хорват на прізвисько "Звір" нокаутував британця Девіда Аллена.

Нагадаємо, Берінчик повертається на ринг після поразки у чемпіонському поєдинку. 14 лютого 2026 року колишній "отаман" програв нокаутом Кейшону Девісу. На кону стояв титул WBO у легкій вазі.