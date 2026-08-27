"Зрада" Ковтуна заграла новими фарбами: грандіозний скандал в українській гімнастиці через 900 євро

В українській спортивній гімнастиці знову неспокійно

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Відомий український гімнаст Назар Чепурний публічно розкритикував Українську федерацію гімнастики (УФГ) та Міністерство молоді та спорту. У своєму зверненні він показав, чому українські спортсмени замислюються про зміну громадянства.

Відповідну заяву 23-річний гімнаст опублікував на своїй сторінці у Facebook. За його словами, українські чиновники не виділили йому грошей на підготовку до чемпіонату Європи, де він посів перше місце в опорному стрибку.

Ціна перемоги: самостійна боротьба за підготовку

За словами Назара, успіх на міжнародній арені дався йому всупереч, а не завдяки умовам, створеним удома. Через відсутність належної бази в Україні він був змушений за півтора місяця до турніру виїхати до Німеччини.

Фінансовий тягар: Протягом усієї підготовки спортсмен звертався до Мінспорту та УФГ за матеріальною допомогою. У відповідь він чув лише обіцянки "завтра".

Протягом усієї підготовки спортсмен звертався до Мінспорту та УФГ за матеріальною допомогою. У відповідь він чув лише обіцянки "завтра". Власні заощадження: Першу половину зборів — житло, харчування, паливо та решту базових витрат — Назар повністю оплачував із власної кишені.

Першу половину зборів — житло, харчування, паливо та решту базових витрат — Назар повністю оплачував із власної кишені. Сумнівна економія: За словами гімнасту, йшлося про суму всього 900 євро (близько 46 тисяч грн), проте відомства порахували ці кошти занадто великими витратами, хоча керівництво Федерації дозволяє собі польоти бізнес-класом.

🥇 ¡TENEMOS MEDALLA DE ORO EN SALTO!



El ucraniano Chepurnyi Nazar se lleva el metal con una puntuación total de 14.566, ¡enhorabuena!



La plata se la lleva Usachev Aleksei y el bronce el británico Scott Sol.



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Іноземна підтримка замість державної

Ситуація набула абсурдного характеру, коли українському атлету допомогли зовсім інші люди. Коли Німецька федерація гімнастики дізналася про його проблеми, вона добровільно взяла на себе оплату офіційного тренувального збору в Кінбаумі.

У своєму зверненні Назар висловив подяку тим, хто справді був поряд:

Своєму тренеру Геннадію Людвіговичу Сартинському .

. Німецькій федерація гімнастики за солідарність і підтримку.

Роландосу (спортивний клуб), а також рідним та близьким.

"Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 € на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи — це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", — написав Назар.

Повна заява Назара Чепурного

У мережі по-різному оцінили ситуацію. Більшість підтримує гімнаста, проте знайшлися й ті, хто його розкритикував. Деякі користувачі вважають, що Назару не варто було скаржитися, адже багато українців проливають кров на фронті, доки він тренується та змагається за кордоном.

"А потім кричатимемо: зрадник"

"Красень"

"Дякую Вам за перемогу для України та українців! Дякую, що висвітлюєте правду. Корупціонери та корупціонерки, влада — ганьба країни, внутрішні вороги, чи це і є план, щоб якнайбільше українців не витримало і виїхало за кордон"

"Ось і відповідь розумникам, які обзивали Ковтуна, який поїхав до Хорватії, всілякими паскудствами"

"Сильні слова і ще сильніший результат"

"Слабак"

"Дуже сумно, що спортсменам потрібно боротися не лише за результат, а й за нормальні тренування"

"Тому спортсмени й виїжджають, а їх потім таврують зрадниками"

"Скандали у федерації не припиняються вже багато років. У цьому плані можна зрозуміти і Ковтуна, і Стельмаха"

"Підтримую вас. Ви — великий трудяга і молодець"

Тривожний дзвіночок для українського спорту

Зазначимо, на ЧЄ-2026 у Загребі (Хорватія) "золото" в особистому багатоборстві та на брусах завоював Ілля Ковтун (Хорватія). Ще на минулій Олімпіаді у Парижі Ілля виступав за Україну, проте після Ігор оголосив, що переходить до іншої збірної. Це спровокувало величезний скандал в українському спорті. Віцепрезидентка УФГ Стелла Захарова назвала вчинок Іллі "зрадою", а тренерка спортсмена Ірина Горбачова поскаржилася на погане фінансування. Цікаво, що Ілля, виступаючи за Україну, набив кілька патріотичних татуювань. На тлі новин про його зміну громадянства в мережі розкритикували спортсмена.

Ілля Ковтун виграв золото для Хорватії на ЧЄ-2026

Радомир Стельмах виступив за Німеччину/Фото: Getty Images

На Євро-2026 засвітився ще один колишній український гімнаст. 21-річний Радомир Стельмах став восьмим у багатоборстві, виступаючи за Німеччину. Про перехід спортсмена під німецький прапор стало відомо у березні 2026 року.