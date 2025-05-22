Не просто образ… Чому Олена Зеленська частіше з’являється на публіці у костюмах

Новий одяг для Зеленської шиється лише для важливих поїздок

До президентства Володимира Зеленського, його дружина Олена намагалася вести закритий спосіб життя. Проте статус першої леді України кардинально змінив не лише її сферу діяльності, а й імідж. Сьогодні Олена Зеленська по праву вважається іконою стилю, а кожна її поява — це продуманий образ, в якому поєднуються елегантність, стриманість та внутрішній меседж.

З початку повномасштабної війни Олена Зеленська почала з’являтися на публіці в ділових костюмах. І на те є причина. Детальніше про імідж першої леді України розповіла її стиліст, засновниця українського бренду Gunia Project Наталія Каменська в інтерв’ю Elle.

Чому Олена Зеленська часто носить костюми

При створенні образів для Олени Зеленської переважно робиться акцент на українських брендах, а саме Litkovska, Gasanova, Lake, AMG та The COAT by Katya Silchenko. Нові вбрання для Зеленської шиються лише для ключових заходів чи важливих поїздок, а решта образів формується з наявних речей у її гардеробі.

Олена Зеленська віддає перевагу українським брендам, Фото: Getty Images

На початку співпраці з Оленою Зеленською стилістці хотілося вибирати цікаві варіації класичного стилю, працювати з формами, кольором, але війна змінила акценти й довелося зупинитися на лаконічному діловому стилі зі стриманим кроєм та колірною гамою.

Олена Зеленська завжди виглядає елегантно, Фото: Getty Images

На публічних заходах перша леді України частіше з’являється у костюмах, ніж у сукнях, бо це не просто образ, а символ того, що Україна завжди зібрана, сильна та готова діяти. Штанний костюм надає впевненості, але навіть у ньому Олена Зеленська завжди виглядає елегантно та підкреслює свою інтелігентність, розум та культуру.

"Чому перша леді частіше з’являється у костюмах? Це послання світу: Україна бореться. До того ж ми намагаємося завжди враховувати й емоційний стан: якщо сьогодні немає настрою на сукню, то ми беремо костюм, який відповідає кольору та фасону", — розповіла стилістка.

Олена Зеленська частіше з’являється у костюмах, Фото: Getty Images

Свої наряди Олена Зеленська завжди прикрашає брошками, для неї навіть спеціально були розроблені деякі прикраси. І дизайнер з особливою увагою підходить до їхнього вибору.

Перша леді України прикрашає костюми брошками, Фото: Getty Images

Також Катерина зазначила, що у сучасних реаліях на підготовку гардероба часу практично немає, зараз графік виходів у світ можна розписати максимум на тиждень, це є більш стабільним.

Зазначимо, що в Україні немає законодавчого актора, який регулює поведінку чи зовнішній вигляд першої леді, але існують загальні норми та протокольні вимоги, яких Олена Зеленська намагається дотримуватись.

Стиль Олени Зеленської, Фото: Getty Images

Як пояснює стилістка Наталія Каменська, під час офіційних візитів існує єдиний протокол для всіх жінок у делегації — наприклад, можуть бути неприпустимі відкриті плечі, лікті чи щиколотки. Перед поїздками команда першої леді завжди консультується з експертами з етикету та вивчає протоколи, щоб уникнути незручних ситуацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою Олена Зеленська була у день весілля. За Володимира Зеленського вона вийшла заміж 2003 року.