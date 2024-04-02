Вмикайте хутчіше: "5 секретних" опцій, які покращать роботу вашого смартфона

Декілька кліків і ваш телефон вас здивує

Користувачі смартфонами Android, зазвичай, мають більше можливості у розширенні налаштувань, ніж власники iOS. Деякі з цих додаткових функій розробник приховує, але їх активація може значно покращити користування телефоном.

"Телеграф" розповість вам про "5 секретних" функцій Android, які кардинально змінять ваш смартфон. Для цього потрібно перейти у "Режим розробника" в налаштуваннях.

Щоб це зробити вам слід відкрити вкладку "Відомості про телефон" і кілька разів натиснути на "Номер збірки" або "Версія MIUI".

Обмеження запитів Wi-Fi

Ця функція ввімкнена на більшості смартфонів, вона обмежує можливість шукати мережі Wi-Fi частіше, ніж 4 рази кожні 2 хвилини. Розробником це передбачено задля економії заряду телефона, але вона впливає на точність вашої геолокації.

Тому краще, коли заряд телефона вже низький вмикати "Обмеження запитів", а в інший час — вимикати.

Обмеження анімації на Android

Зміна параметрів цього налаштування буде корисною власникам старих або слабких смартфонів. Адже розробник встановив, що усі три параметри (анімація вікон, переходи та тривалість) стоять на 1, але ви можете змінити їх на 0,5.

Суть цього обмеження у тому, що ваш телефон ніби повільно реагує, але на ділі процесор і пам'ять просто менше навантажуються.

Прискорення у режимі модема

Ця функція навпаки за замовчуванням вимкнена, аби не провокувати велике споживання трафіку при онлайн-геймінгу чи роздачі інтернету зі смартфона. Проте користувачам з безлімітним тарифом можна не економити гігабайти та отримувати максимальну швидкість.

4X MSAA на Android

За допомогою цієї функції ви усунете пікселізацію зображення в іграх. Особливо це можна роботи на потужних смартфонах, характеристики яких дозволяють грати на максимальних налаштування. Проте під час використання звичайних додатків ви різницю не помітите.

Конфігурація USB на Android

Коли ви підключаєте смартфон до комп'ютера через USB, він запитує мету підключення: зарядка або передача файлів. Якщо ви активуєте останній пункт, тоді ваш телефон буде постійно готовий до передачі файлів.

Раніше "Телеграф" писав, чого не можна робити з телефоном, адже ці звички "вбивають" батарею.