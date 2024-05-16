Займе всього кілька хвилин: як правильно та безпечно під'єднати генератор до будинку

У квартирах заборонено користуватись генератором

В Україні знову почали відключати світло, подекуди діють екстрені вимикання, проте вже є і графіки обмеження електроенергії. Саме через це українці масово починають використовувати генератори, які майже рік пились у коморах.

"Телеграф" розповість вам, як правильно та безпечно підключати генератор до будинку, спираючись на дані Держенергонагляду.

Зауважимо, що енергогенератор є об’єктом підвищеної небезпеки та потребує належних умов експлуатації. Тому нагадуємо загальні вимоги до його використання:

обов'язково використовувати інструкцію від виробника;

генератором заборонено користуватись у квартирах (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від дощу та підтоплень (якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, може вдарити струмом);

перед заправкою електростанції потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та призвести до пожежі;

не можна зберігати запас бензину поряд із генератором.

Як під'єднати генератор до будинку

Одним з найпростіших способів безпечного використання електростанції є під’єднання до генератора подовжувача і до нього вже включати ті електроприлади, які потрібно.

Якщо електростанцію під'єднано до внутрішніх електричних мереж треба забезпечити від’єднання від зовнішніх електромереж. Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку.

Зауважимо, що, якщо припинення постачання електричної енергії у будинку відбувається часто краще підключати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР).

Схема підключення генератора до будинку через АВР

Схема підключення генератора до будинку через рубильник.

У такому разі до перекидного рубильника потрібно під’єднати живлення від електромережі, знизу – кабель від електростанції. Середні контакти призначено для підключення струмоприймачів електроенергії. При цьому рубильник або АВР повинен знаходитися після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

Якщо ж будинок має 3 фази (380 В), рекомендується все ж зробити резервну тільки одну фазу для підключення її до електростанції. На цю фазу можна приєднати тільки найважливіші електроприлади:

холодильник;

освітлення;

телевізор;

комп’ютер або ноутбук.

Пори це, у Держенергонагляді наголосили, що приєднувати електростанції до мереж будинку мають спеціалісти, особливо у перший раз.

Що заборонено робити при підключенні генератора

Не можна виконувати підключення електростанції до домашньої мережі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт).

Тобто, підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

Коли ж електростанція має більшу потужність, підключати її до розетки заборонено. Адже за перевищення максимального навантаження, можливе коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будинку.

Раніше "Телеграф" писав про те, чим краще заправляти генератор. Не забувайте про ці прості правила, аби не нашкодити електростанції.