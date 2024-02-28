Водіям розповіли, чим треба дообладнати автомобіль перед весною

Ці речі допоможуть тримати машину в належному стані під час експлуатації

Уже зовсім скоро за вікном настане весна, а це означає серйозну підготовку автомобіля до цієї пори року. Аби водієві під час водіння та його машині під час експлуатації було легше, він повинен заздалегідь подбати про доукомплектування своєї "залізної ластівки".

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна, до переліку засобів та аксесуарів входять недорогі, але водночас дуже потрібні речі. Утім, перш ніж їх купувати, водієві треба спочатку перед весняним сезоном ретельно оглянути її з усіх боків та всередині.

Так, однією з речей, якою можна доповнити авто є шторка проти сонця, адже з настанням весни прийде й тепло, а трохи пізніше — спека. Як наслідок, це може призвести до перегріву певних частин в машині. Утім, якщо ви все ж надумали купувати шторку, то треба подбати про те, куди та на що її вішати.

Також не зайвим будуть й килимки. У цьому випадку знадобляться саме ті, які ббільше розраховані на літо. Головна відмінність м’яких літних килимків від гумових зимових у тому, що літні краще затримують у своєму ворсі пил – і він не здіймається у повітря в періоди між відвідуванням автомийки. Також важливим фактором є те, аби вони були водостійкими, адже весна — період дощів.

Якщо у вас немає поліролі для пластика, то треба придбати і його. Якісний поліроль не тільки надає інтер’єру охайного вигляду, а й частково реанімує поверхню пластика, яка з часом старішає. Так само рекомендується обробити відповідним препаратом гумові деталі – молдинги, накладки, ущільнювачі.

Як не дивно, але знадобиться навіть антимошка. Цей препарат видаляє сліди від комах на авто, які мають властивість в’їдатись у розігрітий лак і фарбу. Також подбайте про наявність антибітума, бо якщо він потрапляє на лакофарбове покриття машини, то його треба негайно прибрати.

Не завадять й нові щітки, але купувати їх варто лише в тому випадку, якщо старі вже стерлися та, відповідно, більше не мають змоги виконувати свої безпосередні функції. Також майте в авто якісний очисник скла. Він поліпшує оглядовість з-за керма та добре проявляє себе в дощову погоду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як підготувати авто до весни. Якщо вчасно та якісно зробити кілька речей зі своєю машиною, то вам не доведеться переплачувати та загалом значно витрачати кошти.