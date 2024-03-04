У Мережі показали оригінальний Mustang, що простояв в гаражі майже 20 років: чим дивує це авто (фото)

Цей культовий автомобіль — справжня знахідка

Цим Ford Mustang першого покоління спочатку володів пілот однієї з американських авіакомпаній. Нинішній власник придбав його у 2002 році. Через якийсь час він поставив його у гараж і не заводив.

Щоб відчистити автомобіль, знадобились послуги WD Detailing. З’ясувалось, що автомобіль, який ігнорували майже 2 десятки років, потребує неабиякої уваги. І йдеться не лише товстий шар пилу на лобовому склі та фарбі. Виявилось, що хром також потьмянів і скрився іржею. Та найбільше роботи було в салоні — там було кілька тушок мишей та їхніх гнізд. Про це пише Motor1.

Коли команда детейлінгу виконала миття, відполірувала бампери, колеса, скло та інші деталі, автомобіль значно змінився. Мало що вказує на те, що він простояв у гаражі 18 років.

Після косметичного ремонту команда запросила 2 механіків, щоб завести цей Ford Mustang. Вони виявили кілька проблем з системою подачі палива, але змогли завести вінтажний маслкар на холостому ходу. Власник автомобіля вирішив подарувати Mustang своїй доньці на закінчення коледжу.

Ford Mustang першого покоління: що відомо про це авто

Ford Mustang першого покоління вважається культовим автомобілем, який був представлений у 1964 році і змінив автомобільну індустрію, ставши популярним спортивним автомобілем серед молоді. Офіційно випущений у 1965 році, цей маслкар привернув увагу своїм стильним дизайном і продуктивністю.

Він має стильний і агресивний зовнішній вигляд з класичними лініями і характерними двома боковими смужками. Випускався автомобіль в кузовах купе, кабріолет і в спецверсіях, наприклад, Mustang GT та Shelby GT350. Останній вироблявся спільно з Carroll Shelby і був спроєктований для змагань.

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