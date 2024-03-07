Рідкісний спорткар простояв покинутим у гаражі 25 років, тепер його хочуть продати: яка його ціна

Модель перебуває в далекому від ідеалу стану, проте це не завадило виставити її на аукціон

В американському гаражі знайшли рідкісний суперкар Mercury Cougar XR-7 390 GT 1967 року випуску. Цей екземпляр простояв там покинутим 25 років.

Як повідомляє Autoevolution, цю машину в повній опціональній конфігурації свого часу можна було придбати за 4 500 доларів. Зазначається, що цей суперкар збиралися відреставрувати. Так, певна робота над ним була проведена, але не до кінця. Як наслідок, машина має досить "побитий" вигляд, але її ще можна врятувати. Для цього її навіть виставили на аукціон.

Чим примітний Mercury Cougar

Спорткар Mercury Cougar подекуди заіржавів і потребує хімчистки салону, проте повністю комплектний. Поруч із авто в гаражі зберігаються різні запчастини до авто. Його обладнали кондиціонером, підсилювачем керма та передніми дисковими гальмами.

Спорткар Mercury Cougar

Салон Mercury Cougar

Саме цей Mercury Cougar відноситься до рідкісної зарядженої версії XR7 з 6,4-літровим 320-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,7 с та розвинути 200 км/год. Перше покоління Mercury Cougar випускалося від 1967 до 1970 роки.

Наразі його виставили на аукціон. Початкова ціна — 5 000 доларів. Утім, придбати цей рідкісний суперкар можна й одразу, проте вже за 12 500 доларів. Аукціон ще триватиме декілька днів і, можливо, за Mercury Cougar отримають навіть більше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Тернополі помітили розкішний новенький електрокар Jaguar за 3 млн гривень. Його розгін до 100 км/год складає всього 4.5 секунди, максимальна швидкість — 260 км/год.