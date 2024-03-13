Які речі в авто зовсім непотрібні: названо топ-10 марних предметів

Їхня купівля — марна витрата грошей

Сучасні автомобілі обладнані за останнім словом техніки. Утім, завжди його власнику хочеться щось додати, аби трошки "освіжити" свою машину, але іноді придбання того чи іншого предмету в авто — лише викинути гроші на вітер.

"Телеграф" зібрав перелік із десяти речей, які зовсім непотрібні в авто. Одразу зазначимо, що окрім марно витрачених на них грошей, вони можуть бути ще й досі небезпечними. Це стосується, як водія, так і його пасажирів.

Топ-10 непотрібних речей

Так, однією з таких речей є попільничка. Вона присутня в цьому списку, бо просто через неї утворюється багато сміття та є неприємних запах. Не дуже цьому буде радий пасажир, який не палить. Далі йдуть світловідбивні болти. Їм не місце на авто, бо такі прикраси взагалі заборонені.

Продовжують список шкіряні килимки. Це стосується і тих, які були зроблені на замовлення. Це непотрібна річ, тому що сантиметрова розбіжність за розміром авто може призвести до того, що водієві може бути не зручно і приносити дискомфорт.

Також не принесе жодної користі й хромована насадка на вихлопну трубу, бо вона може відвалитися, відкрутитися та відлетіти під час руху. Також краще відмовитися від програмованого транслятора на колесо. Краще взагалі не мати будь-яке зайве навісне обладнання.

Зайвим буде й радар-детектор, за який у деяких країнах можуть оштрафувати. Забудьте й за придбання 3D-стікера, яка взагалі є дуже марною річчю. Жодної користі й від фальш решітки на крило, адже вона може відклеюватися під час руху та завдати шкоди іншому авто.

Вимірювач залишкової висоти протектора. Просто не треба допускати стирання шин на той рівень, де його потрібно вимірювати таким приладом. І, нарешті, замикає список накладки на педалі. Річ у тому, що кріплення може збігатися, чи відскочити у непотрібний момент.

Раніше "Телеграф" розповідав про які несправності говорить колір диму з вихлопної в авто. Особливо, на цю проблему треба звернути увагу в теплу та суху погоду.