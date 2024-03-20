Страхова виплатила рекордні майже 600 тисяч доларів компенсації за розбите авто

Машину було розбито ще минулого року, але за неї вдалося отримати чималі гроші

У центрі уваги автомобільна аварія, яка здивувала не тільки розмірами збитків, але й сумою компенсації. Йдеться про ДТП, яка сталася ще 2023 року.

Як повідомляє Autoevolution, аварія сталася у Фінляндії за участю суперкара Ferrari SF-90 Stradale. Цей інцидент став одним із найбільш дорогих для страхових компаній у історії, оскільки об'єктом страхування виявився один із найпрестижніших та найдорожчих автомобілів, які виробляються на сьогоднішній день.

Скільки отримав власник Ferrari SF-90 Stradale

Сума компенсації, отримана власником Ferrari SF90 Stradale, перевершує будь-які очікування. Так, протягом тривалих переговорів, страхова компанія нарешті має виплатити рекордну суму компенсації власнику цього автомобіля. Зазначається, що він отримав 575 860 доларів компенсації за розбите авто.

Аварія, що виникла, вражає своїм обсягом. У листопаді минулого року власник втратив контроль над своїм автомобілем та в'їхав у бар'єр на великій швидкості. Внаслідок удару автомобіль сильно пошкоджено, зруйнована передня частина із зігнутим капотом, фарами та решіткою радіатора. Навіть одне з коліс відірвалося від автомобіля та відлетіло на сотні метрів.

Щоправда, незважаючи на масштаби збитків, водій вижив без серйозних травм. Вражає і той факт, що під час аварії не спрацювала подушка безпеки. Відзначимо, що він не порушував правила дорожнього руху та не перевищував швидкість. Проте наслідки страшної дорожньої пригоди виявилися фатальними для цього дорогоцінного автомобіля. Після продовжених переговорів власник вирішив не відновлювати автомобіль, а вибрати гроші як компенсацію.

Хоча цей Ferrari більше не стане символом розкіші на дорозі, його власник вже підготував заміну. Він обрав McLaren Artura та замовив Ferrari 296 GTS, щоб знову відчути драйв від водіння вишуканого суперкара.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на аукціон виставили заржавілий кабріолет Ferrari. Таких екземплярів усього виготовили трохи більше 200.