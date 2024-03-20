Страховая выплатила рекордные почти 600 тысяч долларов компенсации за разбитое авто

Машина была разбита еще в прошлом году, но за нее удалось получить немалые деньги

В центре внимания автомобильная авария, удивившая не только размерами убытков, но и суммой компенсации. Речь идет о ДТП, которое произошло еще в 2023 году.

Как сообщает Autoevolution, авария произошла в Финляндии с участием суперкара Ferrari SF-90 Stradale. Этот инцидент стал одним из самых дорогих для страховых компаний в истории, поскольку объектом страхования оказался один из самых престижных и дорогих автомобилей, производимых на сегодняшний день.

Сколько получил владелец Ferrari SF-90 Stradale

Сумма компенсации, полученная владельцем Ferrari SF90 Stradale, превосходит любые ожидания. Так, в течение длительных переговоров, страховая компания наконец-то должна выплатить рекордную сумму компенсации владельцу этого автомобиля. Отмечается, что он получил 575 860 долларов компенсации за разбитый автомобиль.

Возникшая авария поражает своим объемом. В ноябре прошлого года владелец потерял контроль над своим автомобилем и въехал в барьер на большой скорости. В результате удара автомобиль сильно поврежден, разрушена передняя часть с изогнутым капотом, фарами и решеткой радиатора. Даже одно из колес оторвалось от автомобиля и улетело на сотни метров.

Правда, несмотря на масштабы ущерба, водитель выжил без серьезных травм. Впечатляет и тот факт, что во время аварии не сработала подушка безопасности. Отметим, что он не нарушал правила дорожного движения и не превышал скорость. Однако последствия страшного дорожного происшествия оказались роковыми для этого драгоценного автомобиля. После продолженных переговоров владелец решил не восстанавливать автомобиль, а выбрать деньги в качестве компенсации.

Хотя этот Ferrari больше не станет символом роскоши на дороге, его владелец уже приготовил замену. Он выбрал McLaren Artura и заказал Ferrari 296 GTS, чтобы снова почувствовать драйв от вождения изысканного суперкара.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на аукцион выставили заржавевший кабриолет Ferrari. Таких экземпляров всего изготовили чуть больше 200.