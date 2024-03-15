Немає навіть подушок безпеки: оснащення найпрогресивнішої російської Lada Vesta дивує (відео)

За такі гроші наповнення могло бути і кращим

Після того, як проти росіян за вторгнення до України ввели масу санкцій і від них пішли відомі автовиробники, у росії вирішили розвивати свій автопром. Зокрема, за останні 2 роки вони випустили кілька моделей авто.

Та з якістю та наповненням у них якось поки що не склалось. Зокрема, це підтверджується відео з салону новенького автомобіля Lada Vesta, яка виставлена на продаж в одному з російських автоцентрів за півтора мільйона рублів. Це близько 17 тисяч доларів за теперішнім курсом.

Автомобіль, який коштує чимало грошей, не має навіть магнітоли і динаміків, не кажучи вже елементарні безпекові функції авто. "Та ладно, я і сам поставлю, з Ельдорадо візьму дешеві і поставлю", — каже автор відео і додає: "Підігріву сидінь також не треба. Що, я взимку на ній буду їздити, чи що".

Подушками безпеки автомобіль також не обладнаний. Панель приладів тут як у Жигуля — жодного натяку на рідкокристалічну панель чи що. Немає навіть дзеркала для пасажира на сонцезахисному козирку. Також автомобіль не обладнаний підсвіткою в "бардачку", третім підголів'ям для пасажира на задньому сидінні. Жодних парктроніків чи камер заднього виду. Добре, що хоч паски безпеки на місці.

А що у конкурентів?

Насправді у світі є багато моделей авто, які за таку ж ціну пропонують безліч сучасних функцій. Візьмімо до прикладу Geely Atlas Pro 1.5T AT, навіть не останньої генерації, а, скажімо, 2022 модельного року. За ті ж 16 тисяч доларів авто пропонує систему інфотейнменту, підігрів та вентиляцію сидінь, кондиціонер, мультимедійний комплекс нового покоління з широкоформатним дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма, Bluetooth, USB. А ще Geely Atlas Pro зазвичай оснащений рядом систем безпеки, таких як система контролю стабільності, система моніторингу сліпих зон, система автоматичного гальмування в разі аварії тощо. Словом, небо і земля.

Раніше "Телеграф" писав, що в РФ "виють" від якості китайських авто. Вони не переносять морозів.