Однією з причин цього є і війна в Україні

У Великій Британії незабаром може стати рідкістю мати два автомобілі в родині. На це впливає безліч причин.

Про це повідомляє The Telegraph. Зазначається, що основними факторами є підвищення витрат та зборів, а також ціна на пальне.

Чому наявність второго авто в Британії може стати розкошшю

Так, за даними Compare the Market, за 12 місяців страхові внески злетіли з середнього рівня 613 фунтів до рекордно високого 892 фунти, тоді як ціна на пальне все ще на 20 пенсів дорожча, ніж чотири роки тому. У випадку з пальним ключову роль відіграє саме війна в Україні.

Окрім того, низка фінансових проблем, включаючи підвищення дорожнього податку, збільшення рахунків за ремонт та постійне підвищення муніципалітетами плати за паркування, змушує сім'ї та пари переглянути кількість автомобілів, якими вони керують. За даними опитування, чверть сімей, що мають більше одного автомобіля, розглядають можливість позбутися другого транспортного засобу.

Близько 11% водіїв вирішили відмовитися від другого або третього автомобіля через експлуатаційні витрати, які зростають. Ще 13% заявили, що планують зробити це в майбутньому. Це опитування охопило 2 000 водіїв, яке провело фінансова компанія Close Brothers.

За даними Міністерства транспорту Великої Британії, 2020 року було зафіксовано пік числа родин з двома та більше автомобілями – 36 %, але, згідно з останніми даними, 2022-го ця частка знизилась до 34%. У Лондоні кількість багатоавтомобільних сімей скоротилася з 17 до 13 відсотків від 2006 року.

За даними Motoring Ombudsman, минулого року дві третини автосервісів країни підвищили ціни на ремонт у спробі залишитись у прибутку. Як наслідок, витрати на ремонт та обслуговування також б'ють по кишені водіїв та змушують їх замислюватися про відмову від другого автомобіля.

Окрім того, дані Motorpoint показують, що 2,5 мільйона автовласників подумують про те, щоб відмовитися від машини через постійне зростання витрат, причому найбільше їх турбують ціни на пальне (43%) та страховку (41%). Поточна ситуація із відсотковими ставками також змушує автомобілістів відмовлятися від володіння кількома автомобілями.

Якщо брати Україну, то друге авто в родині — взагалі шалена рідкість. На це впливає, як і вартість машини, так і технічне обслуговування. Так, українці люблять віддавати перевагу вживаним авто, але потім чимало грошей йде на ремонт. Не варто забувати й про ціни на пальне, які останнім часом лише зростають.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на скільки може здорожчати пальне в Україні. Його ціна за останні два тижні зросла на 2 грн/літр.