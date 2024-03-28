Им бы наши проблемы: в Великобритании вынуждены отказываться от второго авто в семье

Одной из причин этого является и война в Украине

В Великобритании в скором времени может стать редкостью иметь два автомобиля в семье. На это влияет множество причин.

Об этом сообщает The Telegraph. Основными факторами являются повышение расходов и сборов, а также цена на топливо.

Почему наличие второго авто в Британии может стать роскошью

Так, по данным Compare the Market, за 12 месяцев страховые взносы взлетели со среднего уровня 613 фунтов до рекордно высокого 892 фунта, тогда как цена на топлвио все еще на 20 пенсов дороже четырех лет назад. В случае с топливом ключевую роль играет именно война в Украине.

Кроме того, ряд финансовых проблем, включая повышение дорожного налога, увеличение счетов за ремонт и постоянное повышение муниципалитетами платы за парковку, заставляет семьи и пары пересмотреть количество управляемых ими автомобилей. По данным опроса, четверть семей, имеющих более одного автомобиля, рассматривают возможность избавиться от второго транспортного средства.

Около 11% водителей решили отказаться от второго или третьего автомобиля из-за растущих эксплуатационных расходов. Еще 13% заявили, что планируют сделать это в будущем. Этот опрос охватил 2 000 водителей, проведенный финансовой компанией Close Brothers.

По данным Министерства транспорта Великобритании, в 2020 году был зафиксирован пик числа семей с двумя и более автомобилями – 36%, но, согласно последним данным, в 2022 году эта доля снизилась до 34%. В Лондоне количество многоавтомобильных семей сократилось с 17 до 13 процентов с 2006 года.

По данным Motoring Ombudsman, в прошлом году две трети автосервисов в стране повысили цены на ремонт в попытке остаться в прибыли. Как следствие, затраты на ремонт и обслуживание также отражаются на кармане водителей и заставляют их задумываться об отказе от второго автомобиля.

Кроме того, данные Motorpoint показывают, что 2,5 миллиона автовладельцев подумывают о том, чтобы отказаться от машины из-за постоянного роста расходов, причем больше их беспокоят цены на топливо (43%) и страховку (41%). Текущая ситуация с процентными ставками также вынуждает автомобилистов отказываться от владения несколькими автомобилями.

Если брать Украину, то второй автомобиль в семье — вообще безумная редкость. На это влияет как стоимость машины, так и техническое обслуживание. Да, украинцы любят отдавать предпочтение подержанным авто, но потом немало денег уходит на ремонт. Не стоит забывать и о растущих в последнее время ценах на топливо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на сколько может подорожать топливо в Украине. Его цена за последние две недели выросла на 2 грн./литр.