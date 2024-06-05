Небезпечний маневр: як правильно розвертатись у цьому випадку, складна задача з ПДР (відео)

Це питання є одним із найскладніших

На дорогах часто виникають ситуації, коли водієві необхідно виконати складний маневр розвертання. Цей маневр вважається одним з найбільш небезпечних, адже вимагає максимальної уваги, вмінь керування автомобілем та чіткого дотримання Правил дорожнього руху. Особливо обережним має бути розвертання поблизу перехресть, де концентрується велика кількість транспортних засобів і пішоходів.

Незважаючи на всі ризики, іноді розвертання на перехресті є необхідним, наприклад, через відсутність можливості продовжити рух запланованим маршрутом. Однак у такій ситуації слід бути вкрай обережним і ретельно дотримуватися низки важливих правил безпеки. Складну задачку пропонує Youtube-канал "За!Правилами".

Як правильно розвертатись на перехресті: непроста задачка з ПДР

Зокрема, на відео представлене класичне перехрестя, де перетинаються 2 дороги, у кожній з яких — по 2 смуги для руху. Перехрестя нерегульоване. З боку, де бачимо автомобіль, встановлено знак "Розворот заборонено". Одразу після перехрестя — пішохідний перехід, позаду нього є автобусна зупинка. Тож яка траєкторія розвороту дозволена у цьому випадку?

Траєкторія А — це звичайний розворот, який дозволений ПДР. Проте знак нам це забороняє у такому випадку. Траєкторія Б проходить через пішохідний перехід, а В — через автобусну зупинку. У Правилах дорожнього руху значиться лише заборона розвороту на пішохідних переходах, а от у місцях для зупинки транспортних засобів такий маневр не заборонений. Тому у цьому випадку розворот дозволений лише за траєкторією В.

Раніше "Телеграф" також публікував задачу з ПДР з підступним поворотом. Кожен другий водій тут навіть не знає, що порушує Правила Дорожнього руху.