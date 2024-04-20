Помиляється кожен другий: при яких оборотах двигуна йому наноситься максимальна шкода

Не робіть так, якщо не хочете заплатити багато за ремонт

Наукові дослідження та практичний досвід водіїв однозначно свідчать: оберти двигуна мають значний вплив на його стан і тривалість служби. Але чи знаєте ви, при яких саме обертах двигуну загрожує найбільша небезпека?

Загалом важливо розуміти, що максимальна шкода для двигуна може настати внаслідок різних факторів, таких як температура, тиск та інші умови експлуатації. Проте, часто найбільшу небезпеку представляють саме екстремальні оберти.

Чим небезпечні занадто високі або занадто низькі оберти двигуна

Наприклад, різкі та надмірні перепади обертів можуть призвести до перегріву двигуна, а це своєю чергою сприяє зносу деталей і погіршенню робочих характеристик. Також важливо уникати роботи двигуна на максимальних обертах, оскільки це може призвести до перевищення його можливостей і, в кінцевому підсумку, до серйозних несправностей.

Якщо довгий час розкручувати двигун до 6000 оборотів у хвилину, також може вийти з ладу коробка передач. Особливо бояться цього так звані "варіатори". Але низькі обороти не менш шкідливі, особливо якщо їхати на високій передачі. Така поведінка водія найгірше впливає на механічну коробку передач.

Раніше "Телеграф" писав, які двигуни можуть з легкістю подолати відстань у 500 тисяч кілометрів. У переліку присутні різні типи двигунів, які встановлені на автомобілі.