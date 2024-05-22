Багато хто ігнорує це правило: чому повний бак у спеку – погана ідея

Заправка машини до повного баку в спеку може бути небезпечною

Багато водіїв вважають за краще заправляти бак свого автомобіля до відмови, хоча повна заправка робить авто важчим, погіршує його динаміку. Однак, цю звичку слід переглянути, особливо влітку, коли заправлений під зав’язку бак може стати джерелом дуже серйозної небезпеки.

Існує важливе правило, яким автолюбителі, на жаль, часто нехтують: заправляти бак у спеку потрібно приблизно наполовину. Оскільки, крім іншого, повністю заправлений бак у спекотні дні може стати додатковим джерелом перегріву машини.

Чому не можна заправляти повний бак у спеку

Один із основних нюансів, про який не всі автовласники знають, — це розширення пального в умовах підвищеної температури повітря. У спекотні дні паливо в баку може почати розширюватися, і якщо бак заповнений до країв, то просто не буде достатньо місця для розширення. Простими словами, бензин почне витікати через горловину бака.

У цій ситуації на вас чекають не тільки неприємні плями на кузові, а й серйозна загроза займання. Висока температура, іскри від автомобіля, що рухається, або інші джерела тепла можуть призвести до того, що бензин, що витік, загориться. А це вже пряма загроза пожежі чи навіть вибуху. У спекотні дні рекомендують не заповнювати бензобак більш як на 50%. Це дозволить уникнути можливих неприємностей. Пам’ятайте, що правильне поводження з автомобілем – запорука вашої безпеки та комфорту на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у деяких авто другий заправний бак. Це один із способів відповідати жорстким екологічним стандартам.