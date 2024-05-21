Не трамвай – об'їде: як правильно розминутися з електротранспортом на перехресті

У ситуації, коли на перехресті з'являється трамвай, розуміння правил, які регулюють його рух, є вирішальним

За ПДР України, якщо перед перехрестям немає дорожніх знаків або трамвай і автомобіль перебувають на смузі проїзду, трамвай має переважне право проїзду. Але як діяти в ситуації з перехрестям, де перетинаються чотири дороги? Уявімо, що до нього з протилежних сторін під'їхали трамвай і легковий автомобіль.

Чи знаєте ви, як визначити черговість проїзду в такому випадку? Для цього необхідно звернутися до Правил дорожнього руху та детально проаналізувати ситуацію.

Стрілками відповідного кольору показані напрямки, за якими вони мають намір проїхати це перехрестя. Як видно, їхні шляхи перетинаються, що робить одночасний роз'їзд неможливим. Щоб правильно розв'язувати цю задачу, потрібно побудувати схему послідовності проїзду перехрестя. Для цього необхідно детальніше проаналізувати відео із завданням.

Розв'язання задачі

Перед водієм легкового автомобіля знаходиться кілька дорожніх знаків і світлофор. Щоб зрозуміти ситуацію, розглянемо, які саме знаки ми бачимо і що вони означають. Верхній знак — це знак 2.3 "Головна дорога", під ним знаходиться знак 7.8 "Напрямок головної дороги". Під цими знаками розташований світлофор, основний сигнал якого світиться зеленим. Згідно з комбінацією знаків 2.3 та 7.8, легковий автомобіль перебуває на головній дорозі, тоді як трамвай рухається по другорядній.

Однак, якщо звернутися до пункту 16.1 Правил дорожнього руху, де зазначено, що перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим, то знаки пріоритету на ньому не діють. У нашій ситуації це регульоване перехрестя, і обидва знаки на нього не впливають.

Щоб визначити правильну послідовність проїзду в такій ситуації, потрібно звернутися до пункту 16.7 Правил дорожнього руху. Відповідно до нього, якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяє одночасний рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю незалежно від напрямку його руху. Отже, на нашому перехресті першочергово проїде водій трамвая, а за ним — водій легкового автомобіля.

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