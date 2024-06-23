Літній календар автомобіліста: які три перевірки треба зробити за цей період

В літній період особливо важливо приділити увагу стану вашого автомобіля

Літо – чудова пора для автомандрівок та відпочинку за кермом. Однак спекотна погода та інтенсивний рух на дорогах вимагають від водіїв особливої уваги та підготовки автомобіля.

Регулярне технічне обслуговування та перевірка основних систем допоможуть уникнути непередбачених ситуацій та забезпечать безпечну та комфортну поїздку. Ост так приблизно має виглядати календар автомобіліста влітку.

Червень – перевірка рівня автомобільних рідин

Влітку ми часто подорожуємо на більші відстані, тому важливо стежити за рівнем автомобільних рідин, щоб уникнути непередбачених ситуацій. Перевірте наступне:

Охолоджувальна рідина. Переконайтеся, що в системі охолодження є достатня кількість рідини відповідної специфікації. Це допоможе уникнути перегріву двигуна.

Моторне мастило. Регулярно перевіряйте рівень масла та доливайте за потреби. Недостатня кількість масла може призвести до серйозних пошкоджень двигуна.

Рідина склоомивача. Забезпечте належний рівень рідини для чистого лобового скла під час поїздок.

Ніколи не допускайте, щоб рівень будь-якої рідини опустився нижче мінімальної позначки на відповідному резервуарі.

Липень – перевірка кондиціонера

Перед літніми поїздками обов'язково перевірте справність кондиціонера. Це допоможе уникнути потрапляння бактерій, грибків та алергенів у салон автомобіля, які можуть спричинити неприємні запахи. Важливо налаштувати кондиціонер на температуру, яка на 7-9 градусів нижча за температуру зовні.

Надмірне охолодження може бути шкідливим для здоров'я та спричинити різкі перепади температури при виході з автомобіля. А несправний кондиціонер може призвести до втрати концентрації водія через спеку, що підвищує ризик аварії.

Серпень – перевірка обов'язкового обладнання

Згідно з правилами дорожнього руху, в автомобілі обов'язково повинні бути:

Вогнегасник.

Аварійний трикутник.

Відсутність цих елементів може призвести до штрафних санкцій.Хоча аптечка не є обов'язковою, рекомендується мати її в автомобілі на випадок непередбачених ситуацій під час поїздки.

Раніше "Телеграф" писав, як не треба мити машину влітку. Про це має знати кожен, щоб не зіпсувати авто.