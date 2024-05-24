Пожирачі часу, параноїки та інше: як розпізнати продавця авто-неадеквата

Є ознаки, які видадуть продавця-неадеквата.

У нас час на купівлю автомобіля можна витратити купу часів і нервів. І, крім транспортних засобів у незадовільному стані, треба звертати увагу на неадекватних продавців, адже їхня поведінка може багато що розповісти про машину.

Розповідаємо, які існують типи продавців автомобілів, і яких з них потрібно остерігатись. Ці поради збережуть ваші нервові клітини і такий дорогоцінний сьогодні час.

Звичайний мужик

Йдеться про звичайного власника авто, який закоханий у свою "ластівку" і розповідає все, як є. Про найдрібніші "підкраси", заміни ремнів, акумулятора, і навіть порадить, у якого дяді Жори чи Васі потрібно ремонтувати цю "тачку", якщо ви її купите.

Він нічого не приховує, навіть розкаже те, чого б ви ні за що в світі не помітили. Покатає, все покаже і навчить підтягувати ручник, або нагадає, що потрібно запам’ятати, коли треба наступний раз міняти мастило. У салоні автомобіля такого водія — собачка, яка хитається при кожному русі, а також м’які іграшки, які збирають пил на задньому сидінні.

Перекупщик

Розхвалює автомобіль, перетворюючи будь-який недолік в несуттєвий або навіть в перевагу. Це уже не перше авто, яке він продає, тому на кожне запитання заготовлена відповідь, а то й кілька.

Щодо автомобіля, то він завжди помитий і натертий аж до блиску. У салоні приємно пахне і чисто настільки, що аж здається, що у власника ОКР (омпульсивно-компульсивний розлад). До речі, як розпізнати нечесного перекупника авто, "Телеграф" розповідав тут.

"Круті пацики", у яких в душі ще 90-ті

Фотографують вони своє авто здалеку, фото розмите. Знімок зроблено лише з 1 боку, або навіть лише капот. Кермо затягнуте м’якою оббивкою. "Масло не жере, машина звір, сів і поїхав", — звичні фрази таких хлопців. Хоча насправді цей звір давно помер, і місце йому на звалищі.

Параноїк

Це коли людина ніби і хоче продати автомобіль, але вважає, що всі навколо — шахраї. І все одно, що авто, яке він хоче продати, давно "здохло". Винен не він — а всі навколо. Ремонтувати нема сенсу, бо в СТО та усі механіки світу — брешуть.

Спочатку, коли починаєш з такими спілкуватись, вони ніби й адекватні. Але коли починаєш збивати ціну, стаєш "дуже поганою людиною". Тоді він починає згадувати політиків, говорити, що все це "одна банда", і взагалі відходить від теми. Деколи доходить до абсурду.

Раніше "Телеграф" писав, як обманюють на автосервісі. Є нові схеми, про які більшість не здогадуються.