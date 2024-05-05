З "антибліком" або поляризацією: вибираємо окуляри для водіння правильно

Вибираючи окуляри, в яких ви водитимете машину, економити не варто

Часто вибір окулярів для водіння авто недооцінюють, проте це важливий аспект безпечної їзди. Якщо ви плануєте використовувати окуляри як щоденні, а не лише для водіння, стиль і дизайн важливі. Вибирайте ті моделі, які відповідають вашому образу і надають вам впевненості за кермом, щоб зайвий раз не відволікатися.

Також при виборі окулярів варто звертати увагу на кілька ключових моментів. У "Люксоптиці" докладно розповіли про це, але насамперед важливі погодні умови та час, який ви збираєтесь провести за кермом.

Які бувають окуляри для водіння

Залежно від часу доби та погоди, водійські окуляри можна розділити на декілька типів:

темні сонцезахисні окуляри з поляризацією (для денного водіння за яскравого сонця);

окуляри з прозорими лінзами та покриттям "антиблік" (стандартний варіант, але менш зручний при яскравому світлі);

окуляри з фотохромними лінзами (затемнюються залежно від освітленості, тому вважаються універсальними для сонячного дня та вечора). Вони можуть бути як з діоптріями, так і без;

окуляри з кольоровим тонуванням (підходять для нічної їзди).

Як вибрати окуляри для водіння

Якщо ви не впевнені, які саме окуляри вам потрібні, допоможуть визначитися фахівці в оптиці. Але є загальні рекомендації, які допоможуть зробити правильний вибір.

По-перше, необхідно переконатися, що лінзи мають оптичні властивості, що відповідають вашому рецепту для корекції зору. Найкраще обирати лінзи з полімерів з поляризаційним фільтром. Вони легші за скляні, але не поступаються якістю.

По-друге, вибирайте лінзи з покриттям "антиблік". Це дозволить зменшити відблиски від фар інших авто, особливо в умовах нічного водіння або в дощову погоду. Так ви суттєво підвищите безпеку водіння.

Третій важливий аспект – захист від УФ-променів. Тривалий вплив ультрафіолету може негативно позначитися на зорі, тому обирайте окуляри із захистом від УФ-випромінювання.

Також необхідно враховувати форму оправи. Вона повинна забезпечувати хороше оглядове поле і не обмежувати ваш зір, особливо на бічних ділянках. Окуляри повинні бути комфортними, не створювати тиску на лоб чи вуха, тому що це може відволікти вас під час водіння. Тому перед покупкою обов’язково проконсультуйтеся з оптометристом чи офтальмологом для вибору оптимального варіанту.

Раніше "Телеграф" також писав, як правильно повертати на Т-подібному перехресті. У цьому місці помиляється переважна більшість автомобілістів.