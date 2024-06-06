Не только парковка на солнце: названы 5 ошибок всех водителей летом

Об этом не догадывается почти никто

Летнее солнце и жара радуют после холодной зимы. Однако они обуславливают ряд рисков для автомобиля и его владельцев.

Помимо очевидной ошибки – парковки под палящими лучами, есть еще несколько важных моментов, о которых забывают водители. "Телеграф" решил рассказать о главных опасностях летом.

Ошибки водителей летом: топ-5

Да, припарковаться в тени порой бывает тяжело. Однако помните, что сильное солнце и высокие температуры вредят лакокрасочному покрытию вашего автомобиля – краска может трескаться, а цвет авто уже не будет таким ярким.

Куда же запарковать автомобиль? Верно, под деревом! Но помните, что с деревьев может капать смола или нектар (например, из липы). Они оставляют пятна, которые трудно выводятся на автомойке. А это прямой путь к преждевременной коррозии и потере презентабельного вида автомобиля.

Еще одна распространенная ошибка состоит в том, что зимой и летом давление в шинах должно быть одинаковым. На самом деле из-за изменения температуры он тоже меняется, поэтому его следует регулярно проверять и поддерживать на должном уровне.

В жаркое время года особое внимание требует и уровень масла в двигателе. Его недостаток может привести к перегреванию и неисправности мотора, а значит – немалых затрат на ремонт.

Наконец, во избежание неприятностей, в салоне автомобиля не стоит оставлять предметы, которые могут взорваться или вспыхнуть под воздействием высокой температуры. Речь идет о баллончиках, газовых зажигалках и т.д.

Следовательно, помните об этих простых правилах эксплуатации в жаркий период для безопасности своего авто и собственного покоя. Их соблюдение поможет сохранить транспортное средство в должной форме.

Ранее "Телеграф" писал, как не превратить автомобиль в бомбу замедленного действия через ГБО, которое может взорваться. Особенно опасной ситуация становится летом, под палящим солнцем.