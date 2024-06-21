Заплатить 119 тисяч гривень: в Україні водія оштрафували на рекордну суму

У нього виявили аж три порушення

В Україні справді діють суворі штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху. Особливо це стосується перевезень вантажів.

Нещодавно на Житомирщині стався випадок, який яскраво це ілюструє. Про нього розповіли в Укртрансбезпеці.

За що український водій сплатить такий великий штраф

Під час перевірки на трасі Київ-Чоп інспектори зупинили вантажівку IVECO для контролю ваги. Виявилося, що самоскид перевищив допустиму масу на цілих 39,4%. Замість дозволених 25 тонн, автомобіль важив майже 35 тонн.

За таке грубе порушення водію виписали штраф у 51 000 гривень. Але це ще не все. У перевізника не виявилося потрібних документів, що потягнуло за собою додаткові 17 000 гривень штрафу.

Цікаво, що відповідальність несе не лише водій. Вантажовідправник, який надав неправдиві дані про масу вантажу, теж отримав штраф у 51 000 гривень.

Загальна сума штрафів склала рекордні 119 000 гривень. Ці кошти підуть до державного бюджету.

Варто зазначити, що з 2023 року Укртрансбезпека отримала нові повноваження. Тепер інспектори можуть блокувати перевантажені авто до усунення порушення та супроводжувати підозрілі вантажівки до пунктів контролю.

Такі суворі заходи спрямовані на збереження доріг. Перевантажені фури швидко руйнують дорожнє покриття, на ремонт якого витрачаються чималі кошти платників податків.

Тож водіям та перевізникам варто добре подумати, перш ніж порушувати правила. Економія на перевезеннях може обернутися значними штрафами та зіпсованою репутацією.

Раніше "Телеграф" також писав, що українці в Європі можуть нарватися на великий штраф через єдину витівку за кермом.