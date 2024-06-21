Заплатит 119 тысяч гривен: в Украине водителя оштрафовали на рекордную сумму

У него обнаружили аж три нарушения

В Украине действительно действуют строгие штрафы за некоторые нарушения ПДД. Особенно это касается перевозок грузов.

Недавно на Житомирщине произошел ярко это иллюстрирующий случай. О нем рассказали в Укртрансбезопасности.

За что украинский водитель заплатит такой крупный штраф

Во время проверки на трассе Киев-Чоп инспекторы остановили грузовик IVECO для контроля веса. Оказалось, что самосвал превысил допустимую массу на целых 39,4%. Вместо разрешенных 25 тонн автомобиль весил почти 35 тонн.

За столь грубое нарушение водителя выписали штраф в 51 000 гривен. Но это еще не всё. У перевозчика не оказалось нужных документов, что повлекло дополнительные 17 000 гривен штрафа.

Любопытно, что ответственность несет не только водитель. Грузоотправитель, предоставивший ложные данные о массе груза, тоже получил штраф в 51 000 гривен.

Общая сумма штрафов составила рекордные 119 тысяч гривен. Эти средства пойдут в государственный бюджет.

Следует отметить, что с 2023 года Укртрансбезопасность получила новые полномочия. Теперь инспекторы могут блокировать перегруженные авто до устранения нарушения и сопровождать подозрительные грузовики в пункты контроля.

Такие строгие меры направлены на сохранение дорог. Перегруженные фуры быстро разрушают дорожное покрытие, на ремонт которого тратятся немалые средства налогоплательщиков.

Поэтому водителям и перевозчикам следует хорошо подумать, прежде чем нарушать правила. Экономия на перевозках может обернуться значительными штрафами и испорченной репутацией.

Ранее "Телеграф" также писал, что украинцы в Европе могут нарваться на большой штраф из-за единственной затеи за рулем.