Висунув руку з вікна і заплатив 8500 грн: де водіям категорично не можна цього робити

Близько 8500 гривень можуть заплатити водії однієї з країн за таку, здавалося б, невинну дію

Уявіть собі ситуацію: літо, ви їдете дорогою, насолоджуєтесь гарною погодою і вирішуєте висунути руку з вікна автомобіля, щоб відчути вітер. Здавалося б, що може бути небезпечного в такій дії?

Проте в Новому Південному Уельсі, Австралія, за це можна отримати чималий штраф. Нове правило дорожнього руху забороняє водіям висовувати руки та інші частини тіла з вікна автомобіля без вагомої причини.

Який штраф загрожує за такі дії

Згідно з місцевим законом, водіям дозволяється висовувати кінцівки з вікна лише для подачі сигналу іншим учасникам руху. В інших випадках така дія вважається порушенням і карається штрафом у розмірі 337 австралійських доларів, що еквівалентно приблизно 8500 гривень.

У Австралійській національній асоціації автомобільних доріг та автомобілістів наголосили на важливості дотримання цього правила. Там зазначають, що подібні дії не лише порушують закон, але й становлять реальну небезпеку для водіїв та пасажирів. Існує ризик травмування кінцівок у разі раптового гальмування чи зіткнення.

Чи є подібні штрафи в Україні

В Україні також існують правила, що регулюють поведінку водіїв та пасажирів у транспортних засобах. Згідно з українськими ПДР, водіям заборонено виконувати дії, які можуть відволікати їх від керування транспортним засобом або створювати небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Висування кінцівок з вікна автомобіля без вагомої причини може бути розцінене як порушення цих правил.

Хоча в українському законодавстві немає конкретного штрафу за висування руки з вікна, подібні дії можуть бути класифіковані як порушення загальних правил безпеки на дорозі. Така поведінка може каратися штрафами за створення небезпечних умов на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, що колір авто може стати приводом для штрафу. Щоб уникнути покарання, необхідно зробити перереєстрацію автомобіля.