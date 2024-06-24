Высунул руку из окна и заплатил 8500 грн: где водителям категорически этого нельзя делать

Около 8500 гривен могут заплатить водители одной из стран за такой, казалось бы, невинный поступок

Представьте себе ситуацию: лето, вы едете по дороге, наслаждаетесь хорошей погодой и решаете высунуть руку из окна автомобиля, чтобы почувствовать ветер. Казалось бы, что может быть опасного в таком действии?

Однако в Новом Южном Уэльсе, Австралия, за это можно получить немалый штраф. Новое правило дорожного движения запрещает водителям высовывать руки и другие части тела из окна автомобиля без уважительной причины.

Какой штраф грозит за такие действия

Согласно местному закону, водителям разрешается выдвигать конечности из окна только для подачи сигнала другим участникам движения. В других случаях такое действие считается нарушением и карается штрафом в размере 337 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 8500 гривен.

В Австралийской национальной ассоциации автомобильных дорог и автомобилистов отметили важность соблюдения этого правила. Там говорят, что подобные действия не только нарушают закон, но и представляют реальную опасность для водителей и пассажиров. Существует риск травмирования конечностей при внезапном торможении или столкновении.

Есть ли подобные штрафы в Украине

В Украине также существуют правила регулирующие поведение водителей и пассажиров в транспортных средствах. Согласно украинским ПДД, водителям запрещено выполнять действия, которые могут отвлекать их от управления транспортным средством или создавать опасность для других участников дорожного движения. Высовывание конечностей из окна автомобиля без веской причины может быть расценено как нарушение этих правил.

Хотя в украинском законодательстве нет конкретного штрафа за руки, торчащие из окна на ходу, подобные действия могут быть классифицированы как нарушение общих правил безопасности на дороге. Такое поведение может караться штрафами за создание опасности при движении.

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