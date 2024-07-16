Не з крайньої лівої: коли вантажівка має право на розворот "поза логікою"

Але лише в 1 випадку

Правила дорожнього руху — це не просто набір сухих інструкцій, а справжній кодекс безпеки на дорогах. Однак навіть досвідчені водії часом губляться у тонкощах ПДР. Особливо це стосується маневрів великогабаритного транспорту.

Чи знаєте ви, що вантажівкам дозволено розвертатися не з крайньої лівої смуги? Цей нюанс часто стає несподіванкою для інших учасників руху. Про незвичайний випадок розповідають у телеграм-каналі "За правилами".

Тест на знання правил дорожнього руху: чи можна тут розвертатись вантажівці

Багато автомобілістів впевнені, що розворот завжди має виконуватися з крайньої лівої смуги. Це правило дійсно працює для легкових авто. Але для вантажівок існує виняток, про який знають далеко не всі.

Уявіть ситуацію: двосмугова дорога, розділова лінія переривчаста, тобто розворот дозволено. На лівій смузі їде легковик, а на правій — вантажівка. Чи може вантажівка розвернутися? Так, може!

Правила дорожнього руху враховують особливості габаритних транспортних засобів. Вантажівкам дозволено починати розворот з правої смуги, якщо їхні розміри не дозволяють виконати маневр з крайньої лівої. Проте є важлива умова — водій вантажівки зобов'язаний пропустити автомобілі, що рухаються попутно зліва.

Цей виняток з правил часто стає причиною непорозумінь на дорозі. Водії легковиків можуть обурюватися, вважаючи дії вантажівки порушенням. Насправді ж, якщо габарити не дозволяють розвернутися з лівої смуги, вантажівка має повне право почати маневр справа.

Варто зазначити, що такий розворот вимагає від водія вантажівки особливої уважності. Він має переконатися, що маневр безпечний, та врахувати рух транспорту на обох смугах. Безпека на дорозі — це завжди взаємна відповідальність усіх учасників руху.

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