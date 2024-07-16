Не из крайней левой: когда грузовик имеет право на разворот "вне логики"

Но только в 1 случае

Правила дорожного движения – это не просто набор сухих инструкций, а настоящий кодекс безопасности на дорогах. Однако даже опытные водители порой теряются в тонкостях ПДД. Особенно это касается маневров крупногабаритного транспорта.

Знаете ли вы, что грузовикам разрешено разворачиваться не из крайней левой полосы? Этот аспект часто становится неожиданностью для других участников движения. О необычном случае рассказывают в телеграмм-канале "По правилам".

Тест на знание правил дорожного движения: можно ли здесь разворачиваться грузовикам

Многие автомобилисты уверены, что разворот всегда должен выполняться из крайней левой полосы. Это правило действительно работает для легковых автомобилей. Но для грузовиков существует исключение, о котором знают далеко не все.

Представьте ситуацию: двухполосная дорога, разделительная линия прерывистая, то есть разворот разрешен. На левой полосе едет легковушка, а на правой — грузовик. Может ли грузовик развернуться? Да, может!

Правила дорожного движения учитывают особенности габаритных транспортных средств. Грузовикам разрешено начинать разворот с правой полосы, если их размеры не позволяют выполнить маневр с крайней левой. Однако есть важное условие — водитель грузовика обязан пропустить автомобили, которые едут в попутном направлении.

Это исключение из правил часто становится причиной недоразумений на дороге. Водители легковых автомобилей могут возмущаться, считая действия грузовика нарушением. На самом же деле, если габариты не позволяют развернуться с левой полосы, грузовик имеет полное право начать маневр справа.

Следует отметить, что такой разворот требует от водителя грузовика особой внимательности. Он должен убедиться, что маневр безопасен и учесть движение транспорта на обеих полосах. Безопасность на дороге – это всегда взаимная ответственность всех участников движения.

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