Встигнути до капітального ремонту: головні ознаки "швидкої смерті" двигуна вашого авто

Як розпізнати ознаки неминучого капітального ремонту двигуна

Автомобільний двигун – серце будь-якого транспортного засобу. Подібно до людського організму, він поступово зношується, подаючи власнику різні сигнали про свою "швидку смерть".

Вміння розпізнати ці знаки може заощадити значні кошти та запобігти серйозним поломкам. Розглянемо ключові "дзвіночки", що вказують на необхідність приділити увагу двигуну вашого авто.

Зниження динаміки: перший дзвіночок

Однією з ранніх ознак зносу двигуна є поступове зниження динамічних характеристик автомобіля. Якщо ви помітили, що ваша машина стала менш жвавою, а час розгону збільшився, це може бути сигналом про проблеми в циліндропоршневій групі або системі газорозподілу. Критичним вважається падіння динаміки на чверть від заводських показників.

Коли мастило підводить

Проблеми з тиском мастила – серйозний привід для занепокоєння. Якщо на приладовій панелі спалахнула відповідна лампочка, причиною може бути не тільки низький рівень мастила, але й засмічення фільтра, несправність масляного насоса або навіть серйозні пошкодження двигуна. Підвищена витрата мастила також є тривожним знаком, особливо якщо рівень падає від максимуму до мінімуму менш ніж за 1000 км пробігу.

Запуск та робота: коли мотор вередує

Утруднений запуск двигуна та нестабільна робота на холостому ходу можуть вказувати на проблеми з компресією у циліндрах. Причинами можуть бути зношування поршневих кілець, пошкодження клапанів або навіть тріщини в головці блоку циліндрів. Нерівномірна робота двигуна часто супроводжується підвищеною витратою пального — ще одна ознака того, що двигуну потрібна увага фахівця.

Візуальні та звукові сигнали

Синій дим із вихлопної труби – явна ознака того, що мастило потрапляє в камери згоряння. Це може бути наслідком зносу маслознімних ковпачків або поршневих кілець. Нагар на свічках запалювання також може розповісти про стан двигуна: "махровий" нагар із крупинками вказує на проблеми з герметичністю камер згоряння.

Різні стуки та шуми при роботі двигуна – ще один привід для занепокоєння. Кожен тип стуку може вказувати на конкретну неполадку: від зношення підшипників до проблем з поршневими пальцями.

Температурний режим та герметичність

Перегрів двигуна може бути наслідком багатьох факторів, включаючи проблеми із системою охолодження або порушення герметичності камер згоряння. Особливу увагу варто приділити стану прокладки головки блоку циліндрів: її пошкодження може призвести до змішування олії та охолоджувальної рідини, що загрожує серйозними наслідками.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо двигун перегрівся. Несподіваний лайфхак допоможе швидко повернутись до нормальної температури.