Коли ухилянтам можуть відмовити в перереєстрації авто - перелік

Нові правила перереєстрації авто запровадили в Україні

Відтепер власники транспортних засобів зіштовхнуться з новими реаліями при спробі перереєструвати своє авто. Зокрема, особи, які перебувають у розшуку або мають заборгованості за штрафами територіальних центрів комплектування, не зможуть здійснити цю процедуру.

Серед ключових причин відмови у перереєстрації автомобіля — наявність відкритих виконавчих проваджень та перебування у розшуку. Важливо зазначити, що тепер ці причини можна побачити безпосередньо у застосунку "Дія", без необхідності особистого відвідування сервісного центру МВС. Як повідомляє "Судово-юридична газета", ця інновація значно спростить процес для добросовісних власників та ускладнить життя порушникам.

Основні причини відмови у перереєстрації авто

Головний сервісний центр МВС оприлюднив перелік основних причин, через які може бути відмовлено у перереєстрації транспортного засобу через "Дію":

розшук транспортного засобу Інтерполом ;

розшук автомобіля або його номерного знаку поліцією;

перебування однієї зі сторін угоди у розшуку;

втрата свідоцтва про реєстрацію або паспорта;

наявність відкритих виконавчих проваджень у продавця;

обтяження в реєстрах Мін'юсту щодо заборони відчуження;

статус транспортного засобу як речового доказу у кримінальній справі.

Варто зауважити, що після усунення причини відмови власник може повторно спробувати перереєструвати свій транспортний засіб онлайн або звернувшись до сервісного центру МВС.

Головний сервісний центр також нагадує, що послуга онлайн-перереєстрації через "Дію" доступна фізичним особам лише раз на рік. Ця можливість поширюється на легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Додаткові нововведення в "Дії"

Окрім інформації про причини відмови у перереєстрації, "Дія" тепер міститиме дані про відкриті виконавчі провадження за порушення правил військового обліку. Це означає, що користувачі зможуть бачити не сам штраф від територіального центру комплектування, а інформацію про відкрите виконавче провадження.

У разі несплати штрафу за ухилення від військового обліку, боржнику загрожує арешт коштів на банківських рахунках, їх подальше списання, а також можливий арешт майна для його подальшої реалізації.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", українці за 2 дні спустошили всі автосалони. Причина такого небаченого ажіотажу — законопроєкт №11416.