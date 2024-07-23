Когда ухилянтам могут отказать в перерегистрации авто — список

Новые правила перерегистрации авто ввели в Украине

Теперь владельцы транспортных средств столкнутся с новыми реалиями при попытке перерегистрировать свой автомобиль. В частности, лица, находящиеся в розыске или имеющие задолженности по штрафам территориальных центров комплектования, не смогут осуществить эту процедуру.

Среди ключевых причин отказа в перерегистрации автомобиля – наличие открытых исполнительных производств и пребывание в розыске. Важно отметить, что теперь эти причины можно увидеть непосредственно в приложении "Дія" без необходимости личного посещения сервисного центра МВД. Как сообщает "Судебно-юридическая газета", эта инновация значительно упростит процесс для добросовестных владельцев и усложнит жизнь нарушителям.

Основные причины отказа в перерегистрации авто

Главный сервисный центр МВД обнародовал перечень основных причин, по которым может быть отказано в перерегистрации транспортного средства через "Дію":

розыск транспортного средства Интерполом;

розыск автомобиля или его номерного знака полицией;

нахождение одной из сторон сделки в розыске;

утрата свидетельства о регистрации или паспорта;

наличие открытых исполнительных производств у продавца;

обременение в реестрах Минюста о запрете отчуждения;

статус транспортного средства как вещественного доказательства по уголовному делу.

Следует заметить, что после устранения причины отказа владелец может повторно попытаться перерегистрировать свое транспортное средство онлайн или обратившись в сервисный центр МВД.

Главный сервисный центр также напоминает, что услуга онлайн-перерегистрации через "Дію" доступна физическим лицам только раз в год. Эта возможность распространяется на легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

Дополнительные нововведения в "Действии"

Кроме информации о причинах отказа в перерегистрации, "Дія" теперь будет содержать данные об открытых исполнительных производствах за нарушение правил военного учета. Это означает, что пользователи смогут видеть не сам штраф от территориального центра комплектования, а информацию об открытом исполнительном производстве.

В случае неуплаты штрафа за уклонение от военного учета должнику грозит арест средств на банковских счетах, их последующее списание, а также возможный арест имущества для его дальнейшей реализации.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", украинцы за 2 дня опустошили все автосалоны. Причина такого невиданного ажиотажа – законопроект №11416.