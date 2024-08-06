Як легко освоїти паралельне паркування: відео-інструкція для новачків та досвідчених водіїв

Паралельна парковка — один із найскладніших маневрів для водіїв, особливо початківців. Помилки при виконанні цього маневру можуть коштувати вам ремнонт свого чи навіть чужого авто.

Проте, слідуючи чіткому алгоритму дій, можна легко освоїти цю техніку. Розглянемо покрокову інструкцію щодо виконання паралельного паркування.

Підготовка

Перш за все, знайдіть відповідне місце для паркування. Воно має бути досить великим — приблизно на 2-3 метри довшим за ваш автомобіль. Переконайтеся, що паркування у цьому місці дозволено, звернувши увагу на дорожні знаки та розмітку.

Покрокова інструкція

Зрівняйтеся з автомобілем, за яким збираєтеся паркуватися. Тримайтеся паралельно йому на відстані 50-70 см Увімкніть правий поворотник, щоб попередити інших учасників руху про свій намір. Почніть повільно рухатися назад, поки ваше заднє колесо не зрівняється із заднім бампером припаркованого автомобіля. Викрутіть кермо праворуч до упору і почніть рухатися назад. Дивіться у ліве бічне дзеркало. Коли побачите в ньому праву фару авто, що стоїть позаду, пригальмуйте. Вирівняйте кермо так, щоб колеса стали прямо, і продовжіть рухатися назад. Коли заднє ліве колесо вашого автомобіля порівняється з лівою фарою машини позаду, зупиніться. Зупинитися можна буде тоді, коли права фара вашого автомобіля буде приблизно на одному рівні із заднім лівим ліхтарем машини, що стоїть попереду. Поверніть кермо максимально вліво та продовжуйте рухатися назад. Коли ваш автомобіль стане на одну лінію з іншими припаркованими машинами, зупиніться. За потреби злегка подайте вперед, щоб вирівняти положення автомобіля.

Інші схеми паралельного паркування є на відео нижче. Наприклад, можна використовувати передній бампер сусіднього автомобіля або розмітку як візуальні підказки.

Поради для новачків

Не поспішайте. Поспіх може призвести до помилок. Практикуйтеся у спокійній обстановці, щоб освоїти техніку, пам’ятайте про габарити свого автомобіля. Використовуйте дзеркала і не соромтеся крутити головою для кращого огляду.

Освоївши цю техніку, ви можете впевнено паркуватися навіть в обмеженому просторі. Головне — практика та терпіння. З досвідом паралельне паркування стане для вас звичним та легким маневром.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно паркуватися, щоб не вбити коробку "автомат". При неправильному паркуванні вся вага автомобіля припадає на невеликий механізм усередині коробки.