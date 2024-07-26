Ви постійно паркувались неправильно: не робіть це, аби не вбити коробку "автомат"

Про цей нюанс не знають навіть досвідчені водії

Автомобілі з автоматичною коробкою передач стають дедалі популярнішими серед українських водіїв. Вони забезпечують комфортну їзду, особливо в умовах міського трафіку.

Проте багато власників таких авто не знають про деякі особливості експлуатації АКПП, які можуть суттєво вплинути на довговічність трансмісії. Одним із ключових моментів є правильне паркування, яке допоможе зберегти коробку передач у належному стані на довгі роки.

Чому важливо правильно паркуватися

Багато водіїв звикли зупиняти автомобіль і відразу переводити селектор у положення "P" (паркінг). Однак такі дії можуть призвести до передчасного зносу трансмісії. При неправильному паркуванні вся вага автомобіля припадає на невеликий механізм всередині коробки передач, що з часом може спричинити серйозні пошкодження.

Щоб уникнути надмірного навантаження на АКПП, слід дотримуватися певного алгоритму дій. Спершу повністю зупиніть автомобіль, натиснувши на педаль гальма. Потім переведіть важіль у нейтральне положення "N". Після цього підніміть ручне гальмо або активуйте електронне паркувальне гальмо. І лише тоді переводьте селектор у положення "P".

Дотримуючись цієї послідовності, ви значно зменшуєте навантаження на паркувальний механізм АКПП. Вага автомобіля утримується гальмівною системою, а не трансмісією. Це допомагає запобігти передчасному зносу деталей коробки передач та зберегти її працездатність на довший термін.

Окрім правильного паркування, варто пам'ятати про інші аспекти догляду за АКПП. Регулярно перевіряйте рівень трансмісійної рідини та вчасно її замінюйте. Уникайте різких прискорень та гальмувань.

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