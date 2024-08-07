А не тот ли это Юзик? В Киеве водитель авто с интересным номерным знаком устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся (фото)

Свидетели утверждают, что автомобиль имел номерные знаки "ЮЗИК"

В Киеве на Троещине произошло очередное резонансное событие. В этот раз – дорожно-транспортное происшествие, виновник которого с места происшествия скрылся. Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины, 69.

По предварительной информации, пострадал также ребенок, шедший рядом с проезжей частью. Теперь в Сети разыскивают беглого водителя.

Интересные подробности

По свидетельству очевидцев, машина, водитель которой покинул место ДТП, имела номерные знаки "ЮЗИК". Комментаторы предположили, что за рулем мог быть народный депутат Украины Юрий Корявченков, более известный широкой публике как "Юзик" — участник студии "Квартал 95" и член партии "Слуга народа". Хотя другие утверждают, что у авто нардепа номерные знаки отличаются.

Стоит отметить, что Юрий Корявченков уже попадал в поле зрения СМИ из-за ДТП. В 2020 году сообщали о его причастности к автомобильной аварии в Киеве.

Кроме того, в декабре 2019 года Корявченков стал объектом критики из-за инцидента в Одессе. Тогда его внедорожник Toyota был припаркован посреди перекрестка, блокируя движение спасателям, ликвидировавшим последствия трагического пожара в одесском колледже. Это событие вызвало возмущение, особенно учитывая, что пожар унес жизни 12 человек.

Ранее "Телеграф" писал, чем запомнился нардеп "Юзик" в Раде. С момента появления в парламенте он успел попасть в ряд скандалов.