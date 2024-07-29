Це вбиває двигун і не тільки: 4 фатальні помилки при експлуатації авто влітку

Правильна експлуатація забезпечить довговічну роботу двигуна

У літню пору важливо пам'ятати про правильну експлуатацію автомобіля. Експерти зазначають, що саме влітку часто проявляються несправності через недбалість до технічного обслуговування.

Розглянемо найпоширеніші помилки автомобілістів, які можуть пошкодити двигун. Не повторюйте їх, і авто буде служити роками без серйозного ремонту.

Неправильний вибір моторної оливи

Автоексперти рекомендують змінювати моторну оливу на більш в'язку, яка краще витримує високі температури та ефективніше змащує деталі двигуна. Зимова олива, яка зазвичай рідка, погано справляється зі своїми функціями у спеку. Особливо це важливо при русі в заторах, коли двигун тривалий час працює на холостих обертах, що може призвести до його перегріву.

Нехтування прогрівом двигуна

Навіть у спекотну погоду необхідно дати двигуну прогрітися перед поїздкою. Достатньо однієї хвилини, після чого можна починати рух без сильних навантажень до досягнення робочої температури. Це допоможе уникнути передчасного зносу деталей.

Ігнорування перегріву

При підвищенні температури двигуна понад 90-95 градусів слід негайно зупинитися, вимкнути мотор і відкрити капот. Через 10-15 хвилин варто долити антифриз і знову запустити двигун. Перегрів може призвести до серйозних пошкоджень, таких як розплавлені поршні чи тріщини на головці блоку циліндрів.

Несвоєчасна заміна антифризу

Багато водіїв забувають, що антифриз потрібно міняти кожні 50-60 тисяч кілометрів пробігу. Це значно знижує ризик виникнення несправностей помпи та обриву ременя газорозподільного механізму.

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