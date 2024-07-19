Через місяць після зустрічі з Путіним: лідер В’єтнаму Нгуєн Фу Чонг помер

Смерть Чонга припала на політично нестабільний час в країні

У п'ятницю, 19 липня, рівно через місяць після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, помер лідер Вʼєтнаму Нгуєн Фу Чонг. Йому було 80 років.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що тільки 18 липня через поганий стан здоров'я він відійшов від обовʼязків голови Комуністичної партії.

Чонг помер у Військовому центральному госпіталі в Ханої. Він був лідером В'єтнаму протягом 14 років.

За словами державних ЗМІ з посиланням на медичну групу Чонга, він помер зранку 19 липня "після тривалого періоду хвороби".

Зауважимо, що напередодні, 18 липня, президент В'єтнаму То Лам взявся до виконання обов'язків Чонга, тоді партія оголосила, що йому необхідно зосередитися на медичному лікуванні. Лам візьме на себе обов'язки щодо управління центральним комітетом, політбюро та секретаріатом партії.

За свої 14 років верховенства у В'єтнамі Нгуєн Фу Чонг здобув репутації найвпливовішого лідера країни за останні десятиліття. Нагадаємо, що з 2011 року він обіймав посаду генсека правлячої Комуністичної партії. У певні роки він також був президентом країни.

У В'єтнамі президент обирається Національною Асамблеєю від її делегатів. Кандидати на вищевказану посаду висуваються Центральним комітетом Комуністичної партії, адже В'єтнам однопартійна держава. Там президент займає другу за значущістю посаду в політичній системі, після генсека.

За словами місцевих ЗМІ, смерть Чонга припала на політично нестабільний час для комуністичного керівництва країни. Це підтверджує і те, що за останні місяці троє вищих лідерів пішли у відставку після невизначених звинувачень у протиправних діях.

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