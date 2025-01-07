Українці масово купують вживані іномарки: які авто обирали найчастіше у 2024 році

Три чверті усіх перереєстрованих вживаних авто — привезені з-за кордону

Торік українці придбали понад 222,1 тисячі вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 4% перевищує показники попереднього року.

Три чверті всіх легкових автомобілів, що поповнили український автопарк у 2024 році, становили саме вживані іномарки. Середній вік таких автівок – 9 років. Про це повідомляє "Укравтопром".

Бензинові двигуни залишаються найпопулярнішими серед українців. Вони займають близько 47% від загальної кількості ввезених авто. На другому місці – дизельні автомобілі з часткою 25%. Електрокари посіли третє місце з показником 18%. Автомобілі з газобалонним обладнанням та гібриди набрали по 5%.

Volkswagen Golf утримує лідерство серед усіх моделей вживаних автомобілів – українці придбали 12 164 таких авто. Друге місце посів Renault Megane з результатом 9 608 автівок. Замикає трійку лідерів Skoda Octavia – 8 083 машини знайшли нових власників на території нашої держави.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли Volkswagen Passat (6 570 одиниць) та Volkswagen Tiguan (5 988 одиниць). Популярний електромобіль Nissan Leaf розташувався на шостій позиції з показником 5 511 авто.

Престижний Audi Q5 зайняв сьому сходинку (5 316 одиниць), а слідом за ним розмістився Nissan Rogue з результатом 4 950 автівок. Tesla Model 3 стала другим за популярністю електромобілем у рейтингу, посівши дев'яте місце (4 639 одиниць). Закриває десятку найпопулярніших вживаних авто Mazda CX5 – українці придбали 3 851 таку машину.

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