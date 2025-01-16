Tesla Model S по цене подержанной Daewoo: почему электрокар в хорошем состоянии продают за бесценок (фото)

Машина на ходу и в хорошем состоянии

На украинском рынке Tesla традиционно удерживает высокую ценовую планку. Подержанные модели Tesla Model S 2015 в хорошем состоянии стоят от 20 до 25 тысяч долларов США. Поэтому появление объявления о продаже такого электрокара за 3450 долларов вызывает множество вопросов.

Компания Pan American во Львове разместила объявление о продаже Tesla Model S 2015 года выпуска. Электрокар находится на аукционе Copart в США и имеет статус Run and drive. Соответствующее объявление размещено на площадке Auto.ria.

Автомобиль имеет пробег 144 тысяч километров. Под капотом – электродвигатель мощностью 302 лошадиные силы и аккумулятор емкостью 60 кВт·ч. Запас хода на одном заряде составляет 335 км.

Комплектация включает матричные фары, кожаный салон темного цвета, электрорегулировку передних сидений с функцией памяти, вентиляцию и подогрев передних и задних сидений. Установлены однозонный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет.

Система безопасности включает передние, боковые и оконные подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов, передний и задний парктроники с камерами.

Следует отметить, что указанная цена не включает стоимость доставки и растаможки. Автомобиль находится в США и нуждается в полном таможенном оформлении согласно украинскому законодательству. Продажа нерастаможенных транспортных средств в Украине запрещена.

На аукционе PLC авто с таким же VIN-кодом продано за 8700 долларов. Поэтому заявленная стоимость в 3450 долларов, вероятно, содержит ошибку, потому что это минимальная ставка.

Хотя даже максимальная аукционная цена в 8700 долларов остается привлекательной для электрокара премиум-класса в хорошем техническом состоянии.

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