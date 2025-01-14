На ходу і з невеликим пробігом. В Україні продають дешеву Tesla

Машина має невеликий пробіг, і, за словами власника, перебуває в хорошому стані.

Бренд Tesla традиційно асоціюється з високими цінами та недоступністю для пересічного українця. Втім, на вторинному ринку можна знайти моделі цього виробника за досить помірною вартістю. Яскравий приклад — електромобіль Tesla Model S 2014 року випуску, який зараз продається за ціною вживаної Škoda.

На платформі AUTO.RIA виставили на продаж електромобіль Tesla Model S 2014 року випуску за 11 500 доларів США. Автомобіль має пробіг 177 тисяч кілометрів та відновлений після ДТП на території США.

Продавець пропонує ліфтбек у сірому металіку з чорним шкіряним салоном. Модель оснащена електродвигуном потужністю 302 кінські сили (222 кВт) та акумулятором ємністю 60 кВт⋅год. Запас ходу складає 335 кілометрів.

За даними сервісу AUTO.RIA, автомобіль має двох попередніх власників. Перша реєстрація в Україні відбулася у травні 2024 року після імпорту з-за кордону, а остання зміна власника — у листопаді 2024 року.

Варто зазначити, що транспортний засіб зазнав пошкоджень лівої та правої сторони внаслідок ДТП у США у 2023 році. Після відновлення автомобіль обладнали зимовими шинами Continental та тонованим склом по периметру.

Актуальна вартість електрокара становить 494 845 гривень за курсом 43,03 гривні за долар США. На обмін продавець оцінює автомобіль у 13 000 доларів.

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