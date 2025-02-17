В Україні 1 березня можуть зупинитись всі АЗС, - нардепка

АЗС мають або платити величезні штрафи, або просто не продавати пальне

Українські АЗС можуть припинити роботу з 1 березня. Причиною стали нові вимоги до касових апаратів (РРО), які не можуть бути виконані через неузгодженість дій державних органів.

На це вказала нардепка Ніна Южаніна. Відповідно до наказу Міністерства фінансів №601, з 1 березня АЗС повинні видавати фіскальні чеки нового зразка. Проте необхідний для цього протокол передачі інформації досі не затверджений Національним банком, Міністерством фінансів та Державною податковою службою.

Річ у тім, що АЗС можуть використовувати лише традиційні касові апарати (апаратні РРО). Заправки постали перед складним вибором: або припинити продаж пального, або працювати з порушенням законодавства та ризикувати штрафами у розмірі 150% від вартості реалізованого пального.

Фахівці галузі неодноразово зверталися до Мінфіну з пропозицією подовжити термін дії старої форми фіскальних чеків щонайменше на півроку, проте відповіді не отримали. "Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців). Але в Мінфіні не чують. Мінфін взагалі розуміє наслідки своїх рішень? А бездіяльність влади відчує кожен", — підсумовує нардепка.

Також раніше "Телеграф" писав, що про "Приват" як гравця на ринку пального України можна забувати. Хоча на піку своєї могутності впливовість була настільки потужною, що дозволяла шантажувати уряди, смикаючи ціни або виключаючи цінові стели.