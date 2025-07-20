Через це проходить кожен: українка записала смішне, але життєве відео з поїзда УЗ

Вона показала, що справити потребу на повному ходу – ще те завдання

Українка записала смішне відео, намагаючись зловити рівновагу у туалеті "Укрзалізниці". Хоча з ним стикається кожен пасажир, це не таке просте завдання.

Кумедний ролик, який вона опублікувала в Тікток, завірусився в мережі. У коментарях пишуть, що це типовий досвід поїздки поїздом.

Дівчина, схожа на Дебі Галлагер із серіалу "Безсоромні", стоячи на унітазі в туалеті "Укрзалізниці", намагалася зловити рівновагу під час руху поїзда.

Вона балансувала, піднявши руки убік і зігнувши коліна. Очевидно, відео було знято, щоб продемонструвати наскільки складно сходити в туалет у поїзді. Джинси дівчина під час зйомки навіть не розстебнула.

Один з інтернет-користувачів написав у коментарі до ролика: "Що ти там хвилю в туалеті ловиш?" Інший зазначив, що це типовий досвід поїздки у поїзді.

Нагадаємо, купити квитки на потяги в Україні наразі непросто. Люди масово скаржаться на цю проблему з початком літнього сезону, причому проблеми з квитками є як у південному, так і в напрямку Карпат.

Раніше дівчина поділилася в мережі своїми секретами для комфортної подорожі, але нарвалася на хвилю хейту, оскільки вже довгий час українці спостерігають проблему з купівлею квитків на потяги "Укрзалізниці".