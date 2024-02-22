"Ситуація фатальна": у Дуди відповіли на пропозицію Зеленського про зустріч урядів на кордоні

Криза — наслідок війни, яку Росія веде проти України, наголосила польська сторона

У Польщі відповіли на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів через блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі між двома урядами.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна (…) Наші фермери борються за засоби для існування. Український народ бореться за засоби для існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох боків є величезною, і цю проблему просто необхідно вирішити", – заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

Він додав, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами. Дера наголосив, що криза на кордоні є наслідком війни, яку Росія веде проти України.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забувайте, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни… Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, із представниками ЄС", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", 21 лютого президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де окрім щоденних тем, обговорювалося блокування на польському кордоні. Президент пообіцяв, що наступні кроки України "будуть дуже скоро".