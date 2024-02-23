"Путин, наведи порядок с Украиной": стала известна судьба польского фермера со скандальным плакатом

В окружной прокуратуре уже открыли уголовное производство

Польскому фермеру со скандальным плакатом о Путине грозит пять лет тюрьмы. Пророссийски настроенному протестующему были предъявлены официальные обвинения.

Об этом пишет польское издание Onet. Отмечается, что фермеру инкриминируют разжигание захватнической войны против Польши, восхваление агрессии России против Украины и пропаганду коммунистической идеологии.

"Во время акции протеста фермеров во вторник на выезде с трассы А1 в Горжичках на одном из тракторов был флаг СССР и написан собственноручно баннер: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками". Полицейские задержали тракториста, установили его личность, подготовили его фото- и видеодокументацию; также они изъяли баннер и флаг", — пишет издание.

Отмечается, что в окружной прокуратуре было открыто уголовное производство, связанное с так называемыми преступлениями "на почве ненависти". 22 февраля началась проверка, а 23 в пятницу пророссийского фермера вызвали на допрос.

"Иоанна Сморчевская, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гливице, сообщила, что Пьотру Г. инкриминируют публичное подстрекательство к началу агрессивной войны против Польши и публичное восхваление ведения агрессивной войны против Украины. Так в прокуратуре объяснили надпись на тракторе. Вторая часть обвинения касается публичной пропаганды коммунистической идеологии", — отмечают журналисты.

Теперь польскому фермеру со скандальным плакатом о Путине грозит пять лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из польских фермеров оказался "агентом России". Протестующий читает пропагандистские ресурсы РФ и распространяет в сети фейки врага.